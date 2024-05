29. máj 2024 Politika Erik Kaliňák prezradil DETAILY o zraneniach Fica: Tenké črevo mal päťkrát prestrelené! Erik Kaliňák prerušil mlčanie a prezradil viac informácií o zraneniach, ktoré utrpel premiér Fico počas atentátu v Handlovej.

Informácie o stave premiéra Roberta Fica po atentáte sa na verejnosť dostávajú iba sporadicky a detaily sme nepoznali. Až doteraz.

Ako prebieha liečba?

Naposledy sa v stredu (29. mája) v krátkosti vyjadril Úrad vlády Slovenskej republiky. „Liečba predsedu vlády aj naďalej prebieha podľa očakávaní, pacientov stav je uspokojivý,“ uviedol na sociálnej sieti.

Prestrelené tenké črevo

Viac detailov prezradil až Erik Kaliňák. Ten mal o zraneniach premiéra prehovoriť na mítingu s voličmi v Kysuckom Novom Meste.

„Bol som tam na mieste, rozprával som sa s lekármi a boli to milimetre, ktoré rozhodovali o tom, či dôjde k porušeniu niečoho zásadného a bude to fatálne. Trafilo to tenké črevo tak, že síce bolo päťkrát prestrelené, ale lekári vykonali zázraky,“ cituje slová Erika Kaliňáka server postoj.sk.

Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája postrelil 71-ročný atentátnik. Muž je obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu.

