20. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Kamión PRERAZIL zábradlie a visel 30 METROV nad riekou: Desivé VIDEO priamo z kabíny! Keď kamión prerazil zábradlie, jeho kabína ostala visieť v neuveriteľnej výške. Na internete sa objavili zábery, z ktorých tuhne krv v žilách.

Ešte začiatkom marca sa v americkom meste Louisville stala mimoriadne dramatická nehoda. Kamión prerazil zábradlie na moste Clark Memorial Bridge a zostal visieť 30 metrov nad hladinou rieky.

Za volantom v čase nehody sedela 26-ročná Sydney Thomasová. V kabíne zostala uväznená dlhých 40 minút. Vyslobodil ju napokon záchranár Bryce Carden, ktorý sa k žene spustil pomocou žeriavu.

Šialený spôsob, ako zomrieť

Dnes je jasné, že obvineniu čelí 33-ročný Trevor Branham. Ten sa v poslednej chvíli snažil vyhnúť odstavenému autu, no počas manévra vošiel do protismeru, kde narazil do ťahača.

„Keď som preletela zábradlie, povedala som si, že toto je šialený spôsob, ako zomrieť. Naozaj som myslela, že zomriem,“ cituje slová vodičky New York Post.

„Niekedy sa modlím, no myslím si, že Boh ma nepočúva. Ale v ten deň ma vypočul,“ dodala.

Pred niekoľkými dňami sa na súde objavilo dramatické video z kamery v kabíne nákladného auta, ktoré zachytáva celú situáciu.

Myslela na najhoršie

„Pomyslela som si, že ak sa kamión pohne, budem musieť reagovať rýchlo. Odopnem si bezpečnostný pás, otvorím dvere a vyskočím, inak by som sa utopila,“ povedala matka 5-ročného dieťaťa a dodala: „Radšej by som sa utopila pri plávaní, ako by som sa mala ponoriť pod vodu a nemohla by som sa dostať von.“

Dashcam footage of the Truck that dangled off Louisville Bridge 😱 pic.twitter.com/JLr2thOSmu — Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) May 16, 2024

