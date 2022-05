Zdroj: TASR KDH bije na poplach: Sme v energetickej kríze, vláda musí konať IHNEĎ! Podľa predsedu KDH Milana Majerského vláda zlyháva v krízovom riadení a situáciu treba bezodkladne riešiť. 28. máj 2022 Správy Politika

28. máj 2022 Správy Politika KDH bije na poplach: Sme v energetickej kríze, vláda musí konať IHNEĎ! Podľa predsedu KDH Milana Majerského vláda zlyháva v krízovom riadení a situáciu treba bezodkladne riešiť.

Zdroj: TASR

Slovensko je vo vážnej energetickej kríze s rizikom obrovských dosahov na životy občanov a vláda zlyháva v krízovom riadení a krízovej komunikácii. Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) preto apeluje na vládu SR, aby bezodkladne pristúpila k riešeniu situácie a urýchlene zriadila krízový štáb pre energie, dodávky plynu a ropy. Po zasadnutí celoslovenskej Rady KDH v Trenčíne to povedal predseda hnutia Milan Majerský.

Krízový štáb

Ľudí na Slovensku, navyše, podľa neho trápi výrazne zvyšovanie cien. „Zdá sa nám, akoby si toto všetko vládna koalícia vôbec neuvedomovala. Namiesto systémového riešenia pozeráme na to, ako sa hádajú, pozeráme sa na to, ako chýba jasný a systémový koordinačný postup,“ skonštatoval Majerský.

Krízový štáb by mal podľa neho prísť so scenármi v prípade náhleho odpojenia od ruských zdrojov a so záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko.

Zákon o energetickej chudobe

KDH ako prorodinné hnutie oceňuje, že vláda prijala balíček pomoci rodinám, no nepovažuje ho za skutočné opatrenie proti zvýšenej inflácii. „K podpore rodín malo dôjsť už skôr bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny tvoria základ našej spoločnosti,“ zdôraznil Majerský.

Ako dodal, prešlo už 150 dní odvtedy, ako KDH navrhlo pripraviť zákon o energetickej chudobe, dodnes však nie je prijatý. Ak by existoval zákon o energetickej chudobe, dalo by sa vopred jasne predikovať, čo robiť v prípade výpadku dodávok energií alebo zvýšeniu cien.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR