16. jún 2020 Kedy Covid-19 zabíja mladších ľudí? POZOR na tento rizikový faktor

Obezita je problém dnešného sveta. Lekári sa dlhodobo snažia ľudí presvedčiť, že to vôbec nie je len estetický problém, ale aj zdravotný. Možno im pomôže koronavírus.

Štatistiky obetí koronavírusu uvádzajú len vek, a tak je výsledný dojem neúplný. Vyzerá to totiž tak, že na Covid-19 zomierajú takmer výlučne len seniori. Ak by sa však vykazovala aj telesná hmotnosť ľudí, ktorých zákerný vírus dostal na jednotky intenzívnej starostlivosti, ukázalo by sa, že nadváha je významný rizikový faktor.

Vražedné kilá

Český portál novinky.cz uvádza, že pacienti s koronavírusom, ktorí majú kilá navyše, majú zároveň väčšiu pravdepodobnosť, že zomrú. Vysvetlenie tohto faktu prináša lekár Jozef Čupka. Odvoláva sa na zistenia vedcov z prestížnej univerzity Johnsa Hopkinsa.

„Obezita zvyšuje riziko horšieho priebehu infekcie Covid-19 viacerými spôsobmi. Obmedzuje pľúcnu ventiláciu, zhoršuje imunitnú odpoveď, podporuje zápal v organizme a zvyšuje riziko mikrozrazenín v cievach,“ hovorí lekár Čupka.

Vysvetľuje, že obezita je reálna choroba, a nie iba estetický problém. Koronavírus tak pomohol rozsvietiť výstražné svetlo, na ktoré odborníci už dlho upozorňujú. Aj na Slovensku trpia nadváhou alebo obezitou až dve tretiny dospelých.

Máte dobrú váhu?

Lekár ďalej pre novinky.cz upozorňuje, že niektorí obézni pacienti už ani nedokážu zistiť, koľko vlastne vážia. „Keď som sa jednej svojej pacientky spýtal, koľko váži, odpovedala 120 kilogramov. Ja však už viem odhadnúť hmotnosť človeka, a tak som ju odvážil v ordinácii a mala 140 kilogramov.“

Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Pani mala doma váhu, ktorá ukazovala maximálne 120 kilogramov. Trh sa tomuto problému prispôsobil a začali sa vyrábať váhy do 160 kilogramov. Kúpiť sa dajú aj špeciálne širšie stoličky a výrobcovia konfekcie šijú čoraz väčšie veľkosti.

Ale všetko sa prispôsobiť nedá. „Na operačných sálach nie sú stoly a vozíky, ktoré by toľko kilogramov vôbec uniesli. Takých pacientov je problém transportovať. Pritom stačí len malé zníženie hmotnosti a pacientom s vysokým tlakom alebo cukrovkou už môžeme znížiť dávku liekov,“ približuje lekár pre novinky.cz

Najlepšie to ilustruje prípad najznámejšieho českého pacienta s Covid-19, ktorý infekcii takmer podľahol. Aby ho zachránili, museli mu nasadiť experimentálny liek remdesivir. Robert Markovič má len 53 rokov, ale zato výraznú nadváhu.

Zdroj: Dnes24.sk