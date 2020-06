14. jún 2020 MI Magazín Lifestyle Koniec diétam? Vedci našli molekulu chudnutia, ktorá vás zbaví nadbytočných kíl

Nie je to žart a naozaj to funguje, hoci zatiaľ len na myšiach. Zázračná molekula dokáže prinútiť telo, aby spálilo viac tuku, a to bez sprievodných diét a cvičenia.

Na trhu už bolo a stále je množstvo zaručených prípravkov na chudnutie, ale žiadny z nich zatiaľ nezbavil ľudstvo obezity. Nadbytočné kilá sú pritom čoraz väčší zdravotný problém. Na Slovensku trpia nadváhou alebo rovno obezitou až dve tretiny dospelých, uvádza Všeobecná zdravotná poisťovňa. Možno im raz pomôže najnovší objav amerických vedcov, o ktorom informuje vedecký portál sciencedaily.com.

Ako to funguje

Prelomový objav dostal názov BAM15 a je to maličká molekula, ktorá pomáha bunkám dýchať. “Dokáže zmeniť bunkový metabolizmus, takže vo výsledku spaľujeme viac kalórií bez toho, aby sme cvičili,” približuje profesor chémie Webster Santos pre sciencedaily.com.

Vedci zatiaľ BAM15 testovali len v laboratóriu na myšiach a výsledky boli jednoznačné. Myši chudli bez toho, aby im podávali menej stravy, alebo ich prinútili viac behať. Neobjavila sa ani zvýšená telesná teplota, čo bývalo sprievodným javom iných prípravkov na chudnutie.

Nielen chudnutie, ale aj zdravie

Objav tejto molekuly chudnutia už bol publikovaný aj vo vedeckom časopise Nature Communications 14. mája. Odvtedy neprestáva vedcov fascinovať. Nemá totiž vplyv len na chudnutie, ale znižuje aj inzulínovú rezistenciu a zápal v tele.

“Je to nádej pre prevenciu a liečbu obezity, ale aj cukrovky a stukovatenia pečene pri ľuďoch, ktorí nie sú alkoholici,” dodáva portál.

Mimoriadne pozitívnou správou je fakt, že BAM15 nemá toxické účinky ani vo vysokých dávkach a neovplyvňuje funkciu mozgu, ktorá je zodpovedná za pocit hladu. V minulosti sa prípravky na chudnutie zakladali práve na princípe potláčania pocitu hladu, ale ukázalo sa, že to nebola dobrá cesta. Pacienti totiž reagovali jo-jo efektom a zakrátko jedli ešte viac.

Tešiť sa na zázračnú pilulku na chudnutie v lekárňach je zatiaľ predčasné. BAM15 totiž funguje len na myšiach. Čoskoro by sa to však mohlo zmeniť.

Portál dodáva, že vedci teraz horúčkovito hľadajú veľmi podobnú molekulu, ktorá by sa v ľudskom tele udržala dlhšie, aby sa dostavil požadovaný efekt ako pri myšiach.