KEDY sa dočkáme diaľnice Bratislava - Košice? Názor experta na nový TERMÍN dokončenia D1

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Diaľnica Bratislava – Košice? Aj po otvorení tunela Višňové či obchvatu Ružomberka zostane nepostavený posledný úsek D1 Turany – Hubová.

Minister dopravy Jozef Ráž podľa webu Topspeed.sk avizoval, že tender na úsek D1 Turany – Hubová chce rozbehnúť už v najbližších mesiacoch počas leta a dokončený by mal byť do roku 2030. Podarí sa to?

„Je to šibeničný termín, ale možné je všetko. Závisieť to bude aj od toho, ako rýchlo sa podarí vysúťažiť zhotoviteľa. Následne bude dôležité, aby si všetci zainteresovaní na stavbe, teda zhotoviteľ, obstarávateľ, projektant, stavebný dozor i ministerstvo dopravy túto myšlienku osvojili a boli pripravení o väčšine vecí rozhodnúť priamo na stavbe,“ uviedol v rozhovore pre Denník N Martin Bakoš, expert na veľké dopravné projekty a konateľ spoločnosti Amberg Engineering Slovakia.

Expert si myslí, že posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami sa bude stavať 6 až 7 rokov. Pri optimistickom scenári by to mohlo byť 5 rokov.

Veľa bude závisieť podľa jeho slov od toho, ako rýchlo sa podarí zrealizovať tunel Korbeľka, ktorý bude mať necelých šesť kilometrov a tunel Havran. Ten bude dlhý necelé tri kilometre.

Foto: ilustračné

