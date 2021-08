Zdroj: Unsplash.com Kedy sa DOZVIEME, koľkí zaočkovaní sa nakazili koronavírusom? Pokyn reportovať údaje o tom, koľko ľudí sa nakazilo koronavírusom, napriek tomu, že boli zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19, musí zadať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZ) Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. 19. august 2021 han Zo Slovenska

19. august 2021 han Zo Slovenska Kedy sa DOZVIEME, koľkí zaočkovaní sa nakazili koronavírusom? Pokyn reportovať údaje o tom, koľko ľudí sa nakazilo koronavírusom, napriek tomu, že boli zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19, musí zadať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZ) Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Vo štvrtok to povedal šéf NCZI Pavol Capek s tým, že takéto údaje sa podľa neho dajú zistiť.

„Keď vieme históriu, kedy bol očkovaný a kedy mal pozitívny výsledok testu, tak tieto údaje máme,“ povedal. Informácie vo forme reportu však NCZI nemá.

Je to potrebné?

Otázkou preto podľa jeho slov je, či ich naozaj treba, ďalej koľko by trvalo, kým by sa tieto údaje dopracovali do reportu a či takýto report má pridanú hodnotu. Podľa jeho slov však ide o úplné minimum. Zdôraznil však, že v prípade, že NCZI dá pokyn ministerstvo zdravotníctva, tak sa na tieto informácie môžu pozrieť.

Dáta o nakazených v súčasnosti reportuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Naposledy o tom informoval 4. augusta. Od začiatku roka do konca júla ochorelo a bolo pozitívnych na nový koronavírus celkom 464 475 osôb. Z tohto počtu malo v anamnéze očkovanie celkom 9181 osôb, čiže 1,95 percenta, uviedol vtedy pre TASR Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.

„Prvou dávkou medzi nakazenými bolo očkovaných 6953 osôb, to je 1,5 percenta, druhou dávkou 2084 pozitívnych, to je 0,45 percenta. Pri 144 prípadoch (0,03 percenta) bol počet dávok nezistený,“ spresnil Eliáš.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR