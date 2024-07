23. júl 2024 Správy Rôzne Kiska so ZAKRVAVENOU tvárou! Čo sa mu stalo a k čomu vyzýva Slovákov? Exrezident Andrej Kiska mal nehodu na bicykli.

Andrej Kiska skončil skrvavený a doudieraný! Ako sa mu to stalo? „Jednoduchý zjazd po štrkovej rovnej ceste. V strede je pás trávy. A pri prechode z jednej koľaje do druhej sa bicykel podšmykne a ja letím hlavou rovno do svahu,“ napísal bývalý prezident na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov mu ruky neudržali telo a hlava sa mu zaborila do svahu. Aj napriek pocitu bezmocnosti a prekvapenia sa mu nič vážne nestalo.

V príspevku na sociálnej sieti uviedol, že prilba mu zachránila život už druhýkrát.

Napriek tomu šťastný, že sa nič vážne nestalo, dodal. „Stále stretávam ľudí na bicykloch bez prilieb. Prosím, neriskujte. Môžete ísť aj opatrne, ale stačí malý, maličký okamih,“ napísal.

Zdroj: Dnes24.sk