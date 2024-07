Obrovská TRAGÉDIA: Pod vlak sa prevrhol KOČÍK s dvojičkami! ZOMREL otec a jedno z detí

V nedeľu (21. júla) došlo na vlakovej stanici Clarlton v austrálskom Sydney k nepredstaviteľnej tragédii. Keď rodina čakala na vlak, kočík s dvojčatami sa prevrátil na koľajnice. Stalo sa tak v čase, kedy do stanice prichádzal vlak.

Otec sa okamžite rozhodol, skočil do koľajiska a svoje dve dvojročné deti sa snažil zachrániť. Bohužiaľ, už bolo neskoro. Ako informuje Daily Mail, rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť.

Druhé dieťa z koľajníc dostali živé a zdravé. Podľa svedkov na sebe nemalo takmer ani škrabanec. Jedna zo svedkýň, ktorá dobehla, keď začula krik zúfalej matky, uviedla, že pracovník železníc okamžite volal záchranku, no už do telefónu povedal, že počuje plakať len jedno z detí.

Policajti dostali nezranené dieťa spod vlaku, no zdrvenú matku musela podopierať vyššie spomenutá svedkyňa. V prvom momente odmietla, aby sa o ňu postarali záchranári. Len objímala živé dieťa a hlasno plakala: „Kde je môj manžel a ďalšie dieťa?“

Podľa polície rodičia pravdepodobne na chvíľu pustili kočík, ten sa dal do pohybu a spadol na koľajnice. Premiér, ktorý žije neďaleko sa vyjadril, že otec zomrel pri vykonávaní „výnimočného, ​​inštinktívneho aktu statočnosti“. "Položil svoj vlastný život, aby sa pokúsil zachrániť svoje deti,“ povedal.

Úrady avizujú, že pripravia zmeny na vlakových staniciach, aby sa podobným tragédiám zabránilo. Nateraz však odporúčajú: "Zostaňte za žltou čiarou a dostatočne ďaleko od okraja nástupišťa. Vlakové stanice sú veľmi nebezpečné miesta.“

