Klasika naRUBY: Famózna malinová vianočka zachutí každému + RECEPT

Kto by nepoznal klasickú zostavy vianočky s maslom, nutellou či marmeládou, a k tomu teplé kakao? Ak vám vadia hrozienka v nej, skúste takúto verziu.

Zdroj: Nin.sk

RUBY MALINOVÁ VIANOČKA

Vianočka je klasika, ktorá nikdy neomrzí. Mnohí si ju nedoprajú práve kvôli hrozienkam alebo ju jedia iba počas sviatkov. S trochou fantázie vytvorila food blogerka Nin túto ružovú dobrotu!

Čas prípravy, kysnutia a pečenia 1,5 hodiny. Porcia: 1 veľká / 2 malé vianočky.

Cesto

75 g kokosového oleja

250 ml rastlinného mlieka (mandľové/koko­sové/…, prípadne klasické mlieko)

75 g trstinového cukru

1/2 droždia (kocka)

500 g hladkej múky

1 x vajce

Štipka soli

Kôra z 1/2 pomaranča (voliteľné)

Za hrsť lyofilizovaných malín

Za hrsť dukátikov ruby čokolády alebo bielej čoko

Postup

Ako prvé si urobíme kvások. Kokosový olej si roztopíme a dáme bokom chladnúť (do cesta nič nedávame horúce). Do menšieho hrnca dáme mlieko a cukor, varíme kým sa cukor nerozpustí, tak, aby mlieko ostalo teplé a nie vriace (jednoduchý test: stále vieme do neho namočiť prst – v opačnom prípade by sme si zabili droždie, ktoré neskôr pridáme).

Zohriate mlieko prelejeme do sklenej misky/nádoby (pri aktivovanom droždí by sme sa mali vyhýbať kovu, najlepšie je tiež používať drevenú varešku na miešanie).

Na vrch mlieka rozdrobíme čerstvé droždie a jemne poprášime hladkou múkou. Necháme droždie aktivovať cca 15 minút. Keď sa na vrchu urobí pekná „čiapočka“ môžeme pracovať ďalej.

Zatiaľ si spolu navážime všetky ostatné suroviny (múku, vajce, soľ), okrem malín a čokolády. K surovinám po cca 15 minútach prilejeme olej, aktivované droždie s mliekom a buď v stroji za pomoci háku na pomalej rýchlosti alebo ručne, vymiesime hladké, vláčne a pružné cesto.

Nemalo by byť veľmi lepivé, aby sme s ním vedeli po vykysnutí ľahko pracovať (cesto by sa malo mierne odliepať od stien misky aj od rúk, nemalo by byť príliš tuhé aby vianočka ostala jemná a vláčna).

Cesto vložíme do nádoby/misky, poprášime hladkou múkou, prikryjeme handrou a dáme oddychovať na teplé miesto. Cesto by malo zdvojnásobiť svoj objem.

Ľahký test či už je cesto nakysnuté: pichneme do neho prstom a cesto sa vráti do pôvodného tvaru, na povrchu je hladké a ostáva pružné.

Keď máme cesto urobené, rúru si rozohrejeme na 190 stupňov, spodok i vrch a cesto rozdelíme na 6 rovnakých bochníčkov ak chceme jednu vianočku, na 12 ak chceme dve menšie vianočky. Keď sú bochníčky navážené, vyvaľkáme z nich pramene, nie príliš tenké, aby sa netrhali. Povtláčame do nich čokoládové dukátiky a rozmrvené lyofilizované maliny. Upletieme vianočku/y a necháme ešte podkysnúť cca 15 minút.

Potrieme žĺtkom a dáme piecť na približne 30 minút. Keď vianočky vychladnú, polejeme ich čokoládou a posypeme lyofilizovanými malinami.

Bielu alebo ruby čokoládu roztápame vo vodnom kúpeli aj s malou lyžičkou kokosového oleja – čokoláda sa tak nezhrudkuje, ostane krásne lesklá a dokonale roztopená. Vodný kúpeľ máme len na slabo a čokoládu s olejom stále miešame až do úplného roztopenia.

