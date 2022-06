Zdroj: pixabay.com Klienti majú smolu, zájazdy sa RUŠIA: Ďalšia slovenská cestovka ohlásila KRACH Cestovné kancelárie to v dobe vracajúcich sa koronových vĺn a zvyšovania cien nemajú ľahké. Tieto faktory pochovali ďalšiu spoločnosť. 28. jún 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

K cestovným kanceláriám, ktoré nezvládli koronakrízu a iné faktory, sa pridáva ďalšia. Koniec ohlásila cestovka Alchemy Travel, ktorá sa špecializovala na poznávacie zájazdy. Cestovná kancelária o tom informuje na svojom webe.

Korona aj rast cien

Cestovná kancelária podala na súde návrh na vyhlásenie konkurzu minulý týždeň (21. 5.).

Alchemy Travel vysvetľuje, že na lopatky ju položili najmä dva faktory.

„Je nám to nesmierne ľúto, ospravedlňujeme sa, ale ďalšie zájazdy s Alchemy Travel neodcestujú. Do poslednej chvíle sme sa snažili situáciu riešiť, ale koronakríza a následný prudký nárast cien v cestovnom ruchu v destináciách, ktoré navštevujeme, nám naozaj veľmi nepomohli,“ vyjadrila sa kancelária.

Cestovka klientom, ktorí už majú kúpený zájazd, odkazuje, aby ju kontaktovali.

Alchemy Travel vznikla začiatkom roka 2016 v Bratislave. Ponúkala osobne pripravené a vyskúšané poznávacie zájazdy do celého sveta. Prezentovala sa tým, že pripravuje jedinečné zážitky, nepodporuje masový turizmus a že jej tím tvoria samotní cestovatelia.

Poisťovňa reaguje

Alchemy Travel je poistená v poisťovni Uniqa. Má uzavretú zmluvu o poistení záruky v dôsledku jej úpadku. To potvrdila aj samotná poisťovňa. Klientov, ktorí mali cestovať cez Alchemy Travel, usmerňuje, ako postupovať.

„Od tohto okamihu môžu poškodení zákazníci cestovnej kancelárie uplatňovať v UNIQA pojištovne, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu svoje nároky z titulu uskutočnených platieb za nerealizované zájazdy. Poistné krytie sa vzťahuje aj na nečerpané poukazy na zájazd (vouchery). Nárok na poistné plnenie je možné uplatniť do 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, tj najneskôr do 21.12.2022,“ píše Uniqa na svojich stránkach.

Ťažké časy

Na Slovensku skrachovalo už približne 20 cestovných kancelárií. Chlebíček z oblasti turizmu ale bol najťažší v posledných dvoch rokoch, keď insolventnosť ohlásili v pandémii ďalšie značky na trhu.

Krátko pred koncom roka 2020 sa zlú správu dozvedeli klienti cestovnej kancelárie Firo-tour, ktorá pôsobila na slovenskom trhu dve desaťročia. V októbri 2021 vyhlásila úpadok aj česká CK Pantour, teraz sa pridala spomínaná Alchemy Travel.

