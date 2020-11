30. november 2020 ELA Zo Slovenska Kocúrkovo? Minister má plán na návrat žiakov do škôl, nebolo ho komu predstaviť

Minister školstva mal v pondelok na ÚKŠ predstaviť plán na návrat žiakov do škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v pondelok ráno poslal členom ústredného krízového štábu (ÚKŠ) realizovateľný plán, podľa ktorého by sa mohli žiaci čo najbezpečnejšie a v čo najkratšej dobe vrátiť do škôl. TASR to potvrdil odbor komunikácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Každý deň sa počíta

Na pláne šéf rezortu školstva pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo. „Domácu úlohu“ mu dal premiér Igor Matovič ešte minulý týždeň.

„Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc,“ uviedol Gröhling.

Zasadnutie štábu však bolo zrušené. Podľa informácií TASR by sa malo rokovanie ÚKŠ uskutočniť v utorok popoludní.

Gröhlingov plán na otvorenie škôl spomína testovanie od piatka, aspoň 70 percent žiakov a stačil by jeden rodič, ktorý by musel byť testovaný.

Podľa ministra školstva to však nebude možné celoplošne, spúšťajú preto pilotné projekty, ktoré budú iba na dobrovoľnej báze. Niektorým už domov prišiel email, ktorý zisťuje záujem o testovanie.

Má to ešte význam?

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú maximálne z piatich žiakov a pedagóga.

Mnohí sa preto pýtajú, či vôbec má zmysel takto chaosiť, pár dní pred Vianocami a prázdninami nahnať tisíce žiakov do škôl.

Problémom je aj samotná logistika, a to nielen testovania, ale aj organizácie rodín. Mnoho tých, ktorých detí sa vzdelávajú dlhodobo online, ani nemusia byť v mieste ich bydliska či v mieste, kde deti chodia do škôl. Otázne je, čo so študentmi, ktorí za iných okolností sú na internátoch.

