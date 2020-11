To je SILA! Zatvorené školy stoja rodičov stovky eur. Už nevládzu!

Šokujúce zistenia priniesol prieskum medzi rodičmi, ktorých deti nemôžu pre koronavírus chodiť do školy a musia sa vzdelávať len online. Mnohí nedokážu deťom vysvetliť učivo a museli investovať do počítača.

Vláda Igora Matoviča stále nerozhodla, kedy sa deti druhého stupňa základných škôl budú môcť vrátiť do škôl. Uvažuje sa o termíne 7. decembra, ale nič ešte nie je isté. Prieskum agentúry Focus pre mimoparlamentnú stranu Spolu pritom ukazuje, že zatvorené školy spôsobujú deťom i rodičom obrovské problémy a škody.

Podľa predsedu strany Spolu Juraja Hipša ide Slovensko opačnou cestou ako väčšina krajín – v čase pandémie koronavírusu školy zatvára ako prvé a otvára ako posledné. Alarmujúce výsledky tohto stavu predstavila strana Spolu na pondelkovej tlačovej konferencii.

Lenže takmer polovica rodičov (47 %) nemá na takúto pomoc čas, pretože majú vlastné pracovné povinnosti.

A čo je ešte horšie, takmer tretina rodičov (31 %) nevie dieťaťu pomôcť, pretože učivo je aj pre nich príliš náročné.

Iba o niečo viac ako pätina matiek a otcov (22 %) vyhlásila, že pri domácom učení so svojimi školopovinnými deťmi na dištančnej výučbe nemajú žiadne problémy.

Prieskum robila agentúra Focus na vzorke 517 rodičov detí na 2. stupni základných škôl od 18. do 21. novembra. Otázky im kládli online, takže zúčastniť sa mohli len rodiny, ktoré majú prístup na internet.

„Výsledky prieskumu by boli ešte horšie, keby tam boli aj rodičia 180-tisíc detí, ktoré v prvej vlne nemali prístup k online vzdelávaniu,“ uviedol J. Hipš.

Aj v rodinách, ktoré majú pripojenie na internet, museli po zatvorení škôl dokúpiť nejaké zariadenia, aby sa deti mohli vzdelávať dištančne. Potvrdila to viac ako polovica (53 %) opýtaných rodičov.

Rozhodne to neboli malé investície. Až 37 % opýtaných minulo od 100 do 300 eur a viac ako štvrtina rodičov (27 %) investovala do kúpy počítača či notebooku 300 až 500 eur.