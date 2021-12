Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Koľko voľna nám prinesie rok 2022? Pozrite si veľký PREHĽAD sviatkov Až päť sviatkov a dní pracovného pokoja pripadá v roku 2022 na víkendové dni. Možno to ale aspoň trochu vyvážia minimálne dva predĺžené víkendy. 1. január 2022 red . Magazín

1. január 2022 red . Magazín Koľko voľna nám prinesie rok 2022? Pozrite si veľký PREHĽAD sviatkov Až päť sviatkov a dní pracovného pokoja pripadá v roku 2022 na víkendové dni. Možno to ale aspoň trochu vyvážia minimálne dva predĺžené víkendy.

Ak máte dobré plánovacie schopnosti a, samozrejme, nasledujúce informácie, môžete si v roku 2022 dopriať niekoľko voľných dní navyše.

Prvý január síce vychádza na sobotu, no hneď ďalší deň pracovného pokoja (6. január) vychádza na štvrtok. Ak si teda na piatok dáte dovolenku, z dvojdňového víkendu si môžete spraviť štvordňový. Predĺžené víkendy bez nutnosti brať si dovolenku budeme mať v roku 2022 len dva.

Január

1. Deň vzniku Slovenskej republiky – štátny sviatok 1. Zjavenie Pána (Traja králi) – deň pracovného pokoja

Predĺžený víkend prinesú aj veľkonočné sviatky. Veľký piatok a Veľkonočný pondelok pripadnú na 15. a 18. apríla. Na tento predĺžený víkend tak dovolenku míňať nemusíte.

Apríl

15. 4. Veľký piatok – deň pracovného pokoja

18. 4. Veľkonočný pondelok – deň pracovného pokoja

Máj sklame aj v roku 2022. Prvý aj 8. máj totiž opäť vychádzajú na víkend (oba dni pripadajú na nedeľu).

Máj

5. Sviatok práce – deň pracovného pokoja 5. Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

Letné mesiace budú na predĺžené víkendy o čosi štedrejšie. Piaty júl pripadá na utorok, čo znamená, že keď si v pondelok vezmete dovolenku, užijete si s víkendom až štyri voľné dni. Na predĺžený víkend bez nutnosti brať si dovolenku sa môžete tešiť aj v auguste. Štátny sviatok Výročie SNP totiž vychádza na pondelok.

Júl

5. 7. Sviatok svätého Cyrila a Metoda – štátny sviatok

August

29. 8. Výročie SNP – štátny sviatok

V septembri si môžete víkendy predĺžiť až dvakrát, a to vďaka 1. a 15. septembru. Štátny sviatok aj deň pracovného pokoja vychádzajú na štvrtok, takže ak si na piatky napíšete dovolenky, užijete si v tomto mesiaci dvakrát štyri voľné dni.

September

9. Deň Ústavy Slovenskej republiky – štátny sviatok 9. Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

A poteší aj november, v ktorom vychádza Sviatok všetkých svätých na utorok a Deň boja za slobodu a demokraciu na štvrtok. V prvom prípade si môžete víkend predĺžiť použitím jednej dovolenky v pondelok, v druhom v piatok.

November

11. Sviatok všetkých svätých – deň pracovného pokoja 11. Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok

Žiaľ, vianočné sviatky nepotešia ani v tomto roku. Štedrý deň pripadá na sobotu. Trošku nám to ale vykompenzuje Druhý sviatok vianočný, ktorý pripadá na pondelok. Keďže je to deň pracovného pokoja, do práce nepôjdeme.

December

24. 12. Štedrý deň – deň pracovného pokoja

25. 12. Prvý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja

26. 12. Druhý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja

