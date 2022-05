Zdroj: Ikar Komentátor Marián Leško: Pre Putina je zločin úplne normálna vec Bola to typická taktika cukru a biča v podaní KGB a Putin už štartoval dobre naolejovaný kremeľský stroj. Kremeľská propaganda a donucovacie zložky spolupracovali ako dokonalý tandem, oligarchovia sa zúfalo snažili pochopiť nové pravidlá hry a prosili o stretnutie. 1. máj 2022 Tlačové správy

1. máj 2022 Tlačové správy Komentátor Marián Leško: Pre Putina je zločin úplne normálna vec Bola to typická taktika cukru a biča v podaní KGB a Putin už štartoval dobre naolejovaný kremeľský stroj. Kremeľská propaganda a donucovacie zložky spolupracovali ako dokonalý tandem, oligarchovia sa zúfalo snažili pochopiť nové pravidlá hry a prosili o stretnutie.

Zdroj: Ikar

Putinovi ľudia je najkomplexnejšia kniha, aká bola za posledné roky o tomto mužovi napísaná. Približuje nám vnútorné procesy v Kremli a rast vplyvu oligarchov.

Zasahovanie do amerických volieb. Podporovanie extrémistickej politiky v Európe. Vojna na Ukrajine. Putinovo Rusko v uplynulých rokoch vynakladá veľké úsilie, aby rozšírilo svoj vplyv a podkopalo západné inštitúcie. Ako k tomu však došlo a kto to zosnoval?

Aby sme pochopili súčasnosť, musíme študovať históriu. Investigatívna novinárka a bývalá moskovská spravodajkyňa Catherine Beltonová v Putinových ľuďoch odhaľuje dosiaľ nevypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých príslušníkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali vlastnú krajinu.

Vypočujte si podcast s Mariánom Leškom o knihe Putinovi ľudia. Reč je o zákulisných hrách, ovládnutí Ruska – ekonomicky, mediálne, spoločensky. O manipulatívnych technikách Putina, o čiernych peniazoch, oligarchoch, ale tiež o súčasnej vojne na Ukrajine.

Mrazivé Putinovo Rusko

Catherine Beltonová sa ponára hlboko do vnútorných procesov v Kremli a vďaka výpovediam kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin nahradil svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou generáciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské hospodárstvo, justíciu a rozšírili vplyv Kremľa do Spojených štátov a do Európy.

Výsledkom je mrazivý pohľad na pomstu KGB – príbeh, ktorý sa začína kolapsom Sovietskeho zväzu, keď celé siete agentov dokázali vyviezť zo štátnych podnikov na Západ miliardy dolárov a s nimi aj svoj vplyv. Putin so spojencami svoje dielo dovŕšili, keď obnovili moc Ruska, zmocnili sa hospodárstva, potlačili nezávislé hlasy a v zahraničí rozpútali tajné operácie.

„Vojna na Ukrajine? Putin to pochopil tak, že keď ste mi dovolili Gruzínsko, Osetsko, Luhansko, Donecko alebo Krym, tak mi dovolíte aj Ukrajinu. Vo vojenskej terminológii sa tomu hovorí prieskum bojom. Jednoducho on si vyskúšal mieru tolerancie Západu voči sebe,“ myslí si komentátor Marián Leško.

Catherine Beltonová

Spravodajkyňa tlačovej agentúry Reuters. V rokoch 2007 – 2013 pracovala ako korešpondentka britských novín Financial Times a v roku 2016 aj ako právna korešpondentka. Predtým informovala o Rusku v The Moscow Times a Business Week. V roku 2009 ju porotcovia súťaže British Press Awards zaradili do užšej nominácie na ocenenie novinárky roka v oblasti biznisovej žurnalistiky. Putinovi ľudia vyšli vo vydavateľstve Ikar.

Milan Buno, knižný publicista

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Ikar