5. september 2024 ELA Magazín Komik Fero Joke musí mať ochranku! BOJÍ sa o život, dostáva desivé vyhrážky SMRŤOU Jeho humor niekomu riadne leží v žalúdku. Až tak, že známy komik musel ísť na políciu a za pätami má ochranku.

František Košarišťan (35), ktorý je známy pod pseudonymom Fero Joke, je známy predovšetkým ako zabávač zo sociálnych sietí. Vo svojich videách sa okrem rôznych životných situácií venuje aj paródii celebrít či politikov. Najviac nadávok zožal po tom, čo parodoval ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.

Nadávky a vyhrážky

„Keď parodujem Šimkovičovú, tak mám hejty, ale najmä také súkromné. Vyslovene také, ktoré idú pod kožu. Už to nie je možno až tak pod tým videom, ale najmä v súkromných správach mám vyhrážky smrťou. Ako napríklad ‚zabiť by ťa bolo treba, ty buzerant‘. Kľudne mi píšu aj trolie farmy,“ povedal Joke v podcaste Mareka Vagoviča Backstage.

Fero, ktorý sa nehanbí za svoju sexuálnu orientáciu, si však od ľudí vyslúžil pomerne veľa zloby, nadávok či posmeškov. Zašli až do vyhrážania. Nevraživosť ľudí pocítil až do takej miery, že sa musel s vysnívaným domom a záhradou, do ktorých investoval veľa času a peňazí, rozlúčiť a odsťahovať sa. Len kvôli zlobe susedov na Záhorí.

„Nie je to len o susedoch, ale o tom, že mám strach bývať vo svojom dome. Keď vyjdem na ulicu, niektorí občania tam na mňa vykrikujú. Najväčšie znechutenie som zažil, keď mi na plot niekto nasprejoval hanlivé nadávky súvisiace s mojou sexuálnou orientáciou,“ priznal smutne Fero pre Nový Čas v máji minulého roka.

„Zabiť ťa treba, ty bu***nt,“ uviedol teraz ako príklad Fero Joke správy, ktoré dostáva a kvôli ktorým musel ísť na políciu.

Má ochranku

Problém zašiel až tak ďaleko, že sa rozhodol oznámiť to na polícii, kde mu poskytli dočasné riešenie. „Mám teraz ochranku kvôli týmto vyhrážkam. Mám veľmi zlatého vyšetrovateľa, s ktorým riešim jednu kauzu, a on si všimol, že mám ísť hrať na Tepláreň. Naozaj musíme mať človeka, ktorý príde s detektorom kovov a každého skontroluje, aj keď pôjde von si len zapáliť napríklad. To je celé na základe vyhrážok mne, ale aj v spojitosti so samotnou Teplárňou. Keď vyšetrovateľ videl, čo mi všetko popísali, tak povedal: ‚Uf, tak toto ideme riešiť.‘ Aktuálne už vieme, kto to je, sú aj dôkazy, akurát to teraz stojí,“ povedal komik

Ako dodal pre Nový Čas, ochrankára má, len keď ide niekam na podujatie, kde je viac ľudí. "Inak som sám a sám chodím aj po ulici, aj do obchodu. Celé to trvá asi 3 mesiace a neviem, kedy sa to uzavrie. Moc o tom nemôžem hovoriť. Bohužiaľ, dostali sme sa do situácie, keď dostávam vyhrážky smrťou, takže to musíme riešiť takýmto spôsobom,“ ozrejmil Joke situáciu.

