4. september 2024 ELA Správy Politika Kuffovi prekážajú ŽENY vo funkciách a v NOHAVICIACH: Vraj ich nemajú čo nosiť! Zasiahol do priebehu divadla, nepáčila sa mu expozícia v múzeu, ktorá znázorňovala božstvo z doby bronzovej. Štefan Kuffa neprestáva šokovať a najradšej by svet vrátil do stredoveku.

V spoločnosti dramaticky pribúda slovných útokov na ženy zo strany politikov. Tých, ktorí majú plné ústa sloganov o tolerancii, rešpekte a volaní po pokoji či mieri. Od tých, ktorí by mali ísť príkladom.

Mizogýni z SNS

Nie je to len Andrej Danko, ktorý dlhodobo útočí a ponižuje ženy nielen v politike, útočí už aj na partnerky svojich politických oponentov. Ale aj Tomáš Taraba (z kandidátky SNS), ktorý sa obúval do dcéry Zuzany Čaputovej. Všetko sú to poväčšine tváre Slovenskej národnej strany, ktoré atakujú a s pohŕdaním útočia na verejne činné ženy, na političky, novinárky, herečky či iné profesionálky.

Ukážkovým mizogýnom, ktorý neskrýva odpor, pohŕdanie, nenávisť alebo predsudky voči ženám, je aj Štefan Kuffa. Ako sa ukázalo, ten ešte v pozícii štátneho tajomníka ministerstva kultúry mal ponižovať ženy.

„Urážal kolegyne, ktoré mali nohavice. To sa vraj na ministerstvo nehodilo. Ale ani každé šaty neboli vhodné, nemali byť príliš krátke, príliš strakaté, a raz mi povedal, či by nebolo lepšie, keby sme mali riaditeľov mužov, aby sa zlepšila komunikácia, a že ženám také pozície neprináležia,“ povedal pre Denník N bývalý vedúci úradník ministerstva.

Vadia mu nohavice

Kuffa podľa neho urážal kolegyne, ktoré mali na sebe oblečené nohavice. No aj tie, ktoré mali šaty, neboli podľa jeho predstáv. Vadili mu príliš krátke či príliš strakaté.

„Raz mi povedal, či by nebolo lepšie, keby sme mali riaditeľov mužov, aby sa zlepšila komunikácia, a že ženám také pozície neprináležia. Povedal som mu, že problém má iba on,“ dodáva bývalý úradník s tým, že po jednej z konfrontácií nasledovala výpoveď.

Nohavicový protest

V reakcii na tieto tvrdenia vyzvala poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) ženy, aby si symbolicky na seba obliekli nohavice. "Na znak odporu voči šovinistickému a primitívnemu správaniu, ktoré sa rozmáha na najvyšších poschodiach politiky. Štátny tajomník Štefan Kuffa na ministerstve kultúry zamestnankyne v nohaviciach napomínal, že ich ako ženy nemajú čo nosiť. Ženy chcel dostať aj z riadiacich pozícií, podľa jeho predstáv žena nemá čo šéfovať, na to sú tam podľa neho muži,“ uviedla Marcinková.

„Tak. pán Kuffa, toto je odkaz vám, a takým ako vy- žien je v tejto krajine 51%, to znamená väčšina, a my vám to budeme rady pripomínať. Nezľakneme sa vás. Naopak. Robíte nás silnejšími, lebo viac ako kedykoľvek predtým vidíme, aké dôležité je držať spolu a dať ľuďom ako vy jasný signál, že zlomoc nemá žiadnu moc!,“ dodala na záver svojho príspevku.

Zdroj: Dnes24.sk