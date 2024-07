25. júl 2024 Cestovanie KOMPLIKÁCIE pre dovolenkárov! Štyri známe aerolínie vydali dôležité VAROVANIE Cestujete na dovolenku letecky? Dajte si pozor! Niekoľko známych aerolínií varuje pasažierov.

V dnešnej dobe čoraz viac dovolenkárov používa digitálne verzie leteniek, ktoré si len stiahnu do mobilu a vyrazia na cesty. A tu môže nastať problém, ako informoval Mirror, odborníci vyzvali, aby ľudia zvážili tlač leteniek.

Aerolínie Ryanair, Jet2, easyJet a TUI varujú, že pokiaľ si letenku nevytlačíte, je možné, že sa budete musieť s vysnívanou dovolenkou rozlúčiť.

Komplikácie pri letoch nielen do Turecka

Jedným z hlavných dôvodov je to, že niektoré destinácie stále vyžadujú fyzickú kópiu letenky.

Pozor by ste si mali dať pri cestách do Albánska (Tirana), Maroka a do obľúbeného Turecka.

„Takže dovolenkári, ktorí cestujú do Bodrumu, Dalamanu a Marakéša, by si mali pred príchodom na letisko vytlačiť svoje palubné lístky. V opačnom prípade im hrozí, že nebudú môcť nastúpiť do lietadla,“ varuje server.

Na čo si dať pozor?

Letecké spoločnosti sa týmto upozornením chcú vyvarovať problémom aj v prípade, ak sa dovolenkárovi napríklad nečakane vybije telefón.

Odporúčajú, aby ste si palubný lístok vytlačili na jeden list A4, pričom nezáleží, či je vytlačený farebne alebo čiernobielo. Odporúčajú, aby ste sa vyhli aj obojstrannej tlači (napríklad spiatočnej letenky). Upozorňujú, že zamestnanci často použitý palubný lístok pretrhnú a tým by vám mohli poškodiť údaje vytlačené na druhej strane.

