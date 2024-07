22. júl 2024 Cestovanie FACKA pri návrate z dovolenky: ZRUŠENÝ let! PORAĎTE si sami, prišla Čechom SMS od aerolínií Niečo také nechce zažiť nikto. Skupina českých dovolenkárov pred návratom z Grécka prežila poriadne nepríjemné chvíle.

Skupina dovolenkárov sa mala v sobotu vracať z pobytu na gréckom ostrove Skiathos. Ako informuje CNN Prima News, Čechov namiesto pokojného návratu čakal poriadny šok.

Najprv meškanie, potom zrušený let

Odlietať mali približne o 19.00, no až po niekoľkých hodinách meškania zistili, že sa všetko pokazilo. "Až z aplikácií o letovej prevádzke sme zistili, že v tej chvíli má let asi hodinové oneskorenie. Nikto nám to nedal vedieť. Oneskorenie sa stále naťahovalo a naťahovalo,“ povedala jedna z cestujúcich.

Aby toho nebolo málo, neskôr im od leteckej spoločnosti prišla nepríjemná SMS správa.

Ich let sa kvôli globálnemu výpadku ruší!

„Tu vidíte presne, ako je nízkonákladová spoločnosť už pripravená nič nekompenzovať, pretože do tej správy vložila úžasnú vetu, že zrušenie letu bolo spôsobené výpadkom. Dnes sme nejaké dva, tri dni po výpadku. To znamená, že už je to iba výhovorka,“ vraví podpredseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Vyriešte si to sami!

Ľuďom bolo povedané, že si môžu počkať na ďalší let Ryanair, ktorý bol naplánovaný o týždeň. Druhou možnosťou bolo, aby požiadali o vrátenie peňazí a sami si vyriešili náhradný let. "To samozrejme vyvolalo medzi ľuďmi zdesenie,“ opísala Češka.

Aerolínie mali pôvodne dovolenkárom sľúbiť, že im zabezpečia náhradné ubytovanie. V tom ich prekvapila ďalšia zarážajúca SMS. „Bohužiaľ v blízkosti letiska nie je žiadne voľné ubytovanie. Nemôžeme zohnať žiadne voľné izby na noc. Ľutujeme tento výsledok a odporúčame, aby ste si zaistili vlastnú dopravu a ubytovanie. Uschovajte si účtenky a zašlite výdavky na tento odkaz,“ malo sa písať v správe.

To však bol problém. Na malom gréckom ostrove už bolo takmer všetko ubytovanie rezervované. Portál pripomína, že za normálnych okolností by takúto situáciu riešila cestovná kancelária. Českí turisti si však dovolenku vybavovali sami. Teraz bude na nich, aby si od aerolínii vymohli kompenzáciu.

Odporúčanie advokáta

„Ak sa im podarí preukázať, že jedlo, ubytovanie a podobné veci boli v priamej súvislosti s tým ‚neletom', tak im letecká spoločnosť musí všetko preplatiť. Vzhľadom na to, že sa takéto situácie opakujú čoraz častejšie, nie je od veci dohodnúť si poistenie šité priamo na mieru,“ vraví advokát Jan Černý.

