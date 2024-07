18. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska KONEČNE! Búrky ustanú, počasie sa upokojí: VYSOKÉ teploty ale nikam neodchádzajú V posledných dňoch napáchali silné búrky na Slovensku obrovské škody. Počasie sa nateraz konečne upokojí.

„Už niekoľko dní, s výnimkou pondelka vyčíňajú na našom území veľmi intenzívne búrky, ktoré vyvrcholili počas včerajšieho dňa. Búrky prinášali na naše územie až 5 cm krúpy, či prívalové zrážky. Na vine bol vlniaci sa studený front nad našou oblasťou, ktorý do teplého vzduchu prinášal vlhkosť,“ píše iMeteo.sk.

V stredu (17. júla) udrelo na Slovensku takmer 26-tisíc bleskov. Väčšina z nich na strednom a východnom Slovensku.

Minimum zrážok, vysoké teploty

Teraz prichádza výraznejšia zmena. Nad našou oblasťou sa už nenachádza studený front a tlaková výš sa postará o stabilné, prevažne slnečné počasie. V nadchádzajúcich dňoch tak môžeme čakať prevažne jasné až polooblačné počasie s minimom zrážok a búrok.

„Tie totiž nebudú mať podnet sa tvoriť a očakávajú sa len zriedkavo. Okrem toho, že sa už búrky neočakávajú, tu máme aj ďalšiu pozitívnu správu. Teploty sa zmiernia,“ uvádza server.

Počas uplynulých dní sme na Slovensku dokonca prekonali hranicu + 35 °C. Keďže bola vo vzduchu vysoká vlhkosť, bolo nepríjemne dusno. „Takéto vysoké teploty sa už neočakávajú a teploty sa zmiernia i keď stále bude horúco. Maximálne teploty by sa na našom území mali v nadchádzajúcich dňoch dostávať na +27 až +34 °C,“ predpovedá iMeteo.sk.

Kedy nastane zmena?

Podľa predpovedí by malo pokojné počasie vydržať minimálne do nedele.

„Najskorší možný termín zhoršenia počasia je v nedeľu večer, no pravdepodobnejšie je, že k zmene počasia dôjde až v pondelok. To by mal počasie na našom území ovplyvniť opäť studený front, ktorý na naše územie prinesie vlnu búrok,“ dodáva portál.

