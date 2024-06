13. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska KONEČNE! Na Slovensko prichádza LETNÉ počasie, teploty sa dostanú nad +30 °C Dosť bolo chladného a sychravého počasia. Na Slovensko prichádza pravá letná horúčava.

Po búrkach na Slovensko dorazila séria chladných dní, pričom teploty sa len ojedinele vyšplhali nad hranicu +20 °C. Ako informoval portál iMeteo.sk, teploty, ktoré aktuálne zažívame, sú v porovnaní s dlhodobým normálom až o 13 °C nižšie, čiže na úrovni apríla.

Máme však dobré správy. Prichádza postupná zmena k lepšiemu. Už v piatok sa nad naše územie začne od juhozápadu dostávať teplejší vzduch a teploty začne konečne dvíhať nad letnú hranicu.

Víkendové oteplenie

„Maximálne teploty sa v piatok vyšplhajú na +17 až +24 °C, no stále bude veľa oblačnosti. Krajšie počasie príde až v sobotu, kedy na celom území očakávajte slnečné počasie s teplotami od +20 do +26 °C,“ píše server.

Aktuálne je nejasné, aká bude noc zo soboty na nedeľu. Podľa niektorých modelov by sa totiž nad našim územím mohol rozpadať studený front, čo by mohlo na západ Slovenska priniesť búrky. Tým by mohlo byť v nedeľu o niečo chladnejšie. Teploty by sa však aj v tomto prípade vyšplhali nad +25 °C.

Prekonáme tridsiatky

Už nasledujúci týždeň dorazí tradičné letné počasie. Teploty by sa mali dokonca vyšplhať nad hranicu +30 °C.

„Teplý vzduch by sa nad naše územie mal dostávať od juhu z Afriky. Prvý deň, kedy by teploty mali atakovať hranicu +30 °C bude utorok. Pri slnečnom počasí by sa mali teploty dostať na +24 až +30 °C,“ uvádza portál.

Od stredy by malo byť ešte teplejšie a až do víkendu by sa mali teploty pohybovať medzi +25 až +32 °C.

„Zároveň však musíme dodať, že teploty síce pôjdu nad hranicu +30 °C, ale postupne treba očakávať návrat silných búrok, ktoré sa v tomto veľmi teplom vzduchu budú tvoriť. Opäť nám tak hrozia nebezpečné javy,“ varuje iMeteo.sk.

