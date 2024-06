Malorku zasiahol BRUTÁLNY lejak: Letisko skončilo takmer METER pod vodou! VIDEO

Nepriaznivé počasie zasiahlo aj obľúbený ostrov Malorka. Za krátky čas tam spadli desiatky milimetrov zrážok a narobili poriadne problémy.

Najhoršia situácia bola pre búrku na letisku a v jeho okolí. V utorok boli na niekoľko hodín zastavené prílety aj odlety. Viacero prichádzajúcich letov museli presmerovať do Barcelony a na Ibizu. Voda sa dokonca valila aj zo stropu bezcolnej zóny.

Podľa tamojšej meteorologickej služby Aemet spadlo v Palme za jedinú hodinu viac ako 43 litrov vody na meter štvorcový. To predstavuje až desatinu zrážok, ktoré sa tam vyskytnú za celý rok.

Vedenie letiska dodalo, že v niektorých jeho častiach dokonca spadlo až 100 litrov zrážok na meter štvorcový.

„Záplavy boli aj v dovolenkovej zóne Playa de Palma, ktorú si obľúbili státisíce dovolenkárov. Pod vodou boli okrem iného aj terasové plochy viacerých hotelov. V blízkosti obľúbenej pláže Ciudad Jardín došlo k záplavám na hlavnej ceste medzi El Molinar a Can Pastilla,“ dodáva server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

News ! Palma de Mallorca Son Sant Joan (PMI), Mallorca, has been flooded.



The extreme weather has brought the operations to a halt, with multiple flights cancelled, delayed or re-routed.



📹MrR @MrRTSZ , El Perímetro @elperimetrotv #airport #disaster #flood pic.twitter.com/fWikNL2VLh