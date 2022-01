Zdroj: TASR/Jakub Kotian KONEČNE sa môžeme najesť aj vo foodcourtoch! RUŠIA sa aj obmedzené otváracie hodiny Od piatka je povolená konzumácia vo foodcourtoch obchodných domov za rovnakých podmienok ako v ostatných reštauráciách. Dnes o 14:53 Zo Slovenska

Dnes o 14:53 Zo Slovenska KONEČNE sa môžeme najesť aj vo foodcourtoch! RUŠIA sa aj obmedzené otváracie hodiny Od piatka je povolená konzumácia vo foodcourtoch obchodných domov za rovnakých podmienok ako v ostatných reštauráciách.

Od pondelka 10. januára sa rušia obmedzenia otváracích a prevádzkových hodín všetkých prevádzok. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Podmienky

Podľa novej vyhlášky budú v priestoroch prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné reštaurácie.

Konzumácia na mieste bude povolená len v režime OP, (zaočkovaní a po prekonaní covidu), maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia, konzumovať nápoje a pokrmy možno len posediačky a pri jednom stole môžu sedieť najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi treba zabezpečiť odstup dva metre.

V iných priestoroch obchodných domov je konzumácia stále zakázaná.

Režim základ

V režime základ môžu prevádzky verejného stravovania naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou, a to aj zároveň s režimom OP pre konzumáciu na mieste.

Osoby v režime základ si teda môžu jedlo v prevádzke vyzdvihnúť, ale nesmú ho konzumovať v interiérových a ani exteriérových priestoroch reštaurácie.

Zákaz vychádzania

Do pondelka (10. 1.) je konzumácia na mieste vzhľadom na stále platný zákaz vychádzania povolená len do 20.00 hod. Reštaurácie môžu fungovať aj po 20.00 hod., keďže sa podľa ÚVZ prihliada na to, že reštaurácia môže mať donáškovú službu, môže tiež vydávať jedlá zabalené na odber so sebou.

Režim OP sa týka všetkých priestorov prevádzky, teda aj terás a podobných vonkajších priestorov. Konzumovať na mieste môžu len osoby v režime OP a prevádzkovatelia musia dodržať aj ostatné podmienky stanovené vo vyhláške.

Okienkový predaj

Zároveň sa spresňuje, že pre ambulantný predaj jedál a nápojov (napríklad food trucky, vozíky s kávou) platia podmienky ako pre stánky s trvalým stanovišťom, teda otvorené v režime základ a predaj len zabalených jedál alebo nápojov pre odber so sebou. Stolíky, pulty či obdobné miesta pre stolovanie a konzumáciu nie sú povolené.

Od pondelka 10. januára sa ruší obmedzenie otváracích a prevádzkových hodín pre všetky prevádzky obchodu a služieb, ktoré bolo stanovené od 5.00 do 20.00 hod.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk