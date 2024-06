14. jún 2024 Rastislav Búgel Magazín Cestovanie KONIEC dlhých kolón?! Mýtne brány v Chorvátsku SKONČIA Cesta do Chorvátska bude opäť o niečo jednoduchšia. Z diaľnic zmiznú otravné mýtne brány.

Zdroj: TASR

Pozná to takmer každý dovolenkár, ktorý niekedy cestoval autom do Chorvátska. V čase vrcholiacej sezóny sa pred mýtnymi bránami nezriedka tvorili dlhé kolóny, v ktorých vodiči strávili aj niekoľko hodín. Tomu by malo konečne odzvoniť.

Otázne je, kedy novinku spustia

Proti výsledku tendra na zavedenie nového mýtneho systému podali ďalší účastníci námietky. „To v praxi znamená, že mýtnice v Chorvátsku v ideálnom prípade skončia v prvej polovici roku 2025, pravdepodobnejšie je však, že sa tak stane až v roku 2026,“ píše denník Pravda s tým, že keby sa musel tender opakovať, nový elektronický systém vyberania diaľničných poplatkov by sa mohol posunúť na neurčito.

Nový systém síce bude stáť na elektronickej diaľničnej známke, no nebude fungovať ako u nás. S novou známkou budú totiž vodiči platiť za prejdené kilometre.

Známka tak nebude platiť na stanovené časové obdobie.

Ako to bude fungovať?

V praxi to bude znamenať, že dovolenkári si budú musieť pred cestou požiadať o vydanie podobnej palubnej jednotky akú používajú kamióny. Pri návrate z dovolenky ju zase vrátia.

„Alternatívou bude elektronická diaľničná známka, pre využívanie ktorej sa bude treba zaregistrovať do systému výberu mýta, zriadiť si osobný účet a nadotovať ho kreditom. Následne sa z neho bude suma odčítavať podľa rozpoznávania evidenčných čísiel pri vjazdoch a výjazdoch do spoplatnených úsekov,“ vysvetľuje Pravda.

Ide tak o systém, aký v inej krajine pre osobné autá nenájdete. Používaný je výhradne pre nákladnú dopravu.

Bez kolón a za jednotnú cenu

Nový systém však bude mať jednu neodškriepiteľnú výhodu. Tou bude voľný prejazd áut cez mýtne brány bez zastavovania. Na mieste nebudete platiť nič, plynule prejdete mýtnicou a pokračujete v jazde. Spoplatnenými úsekmi tak bude môcť prejsť oveľa viac áut a zamedziť by sa tak malo aj tvorbe otravných kolón.

Systém by mal spoplatniť iba skutočne prejdené kilometre na diaľniciach, pričom kilometre prejdené na ktorejkoľvek diaľnici by mali stáť úplne rovnako. Jednotný systém by mal fungovať na všetkých diaľniciach.

