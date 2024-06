9. jún 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Slovenské more? Ale kdeže! Viac než Chorvátsko cez cestovky navštevujeme TIETO destinácie Dlho sa hovorilo, že slovenské more nájdeme v Chorvátsku. To sa ale postupne mení. Aspoň pokiaľ ide o cestovné kancelárie.

Chorvátsko stále patrí medzi destinácie, ktoré Slováci vyhľadávajú mimoriadne často. Situácia sa ale rokmi postupne mení. Kto chce ísť k Jadranu, najčastejšie si sám vybaví ubytovanie a odcestuje vlastným autom alebo nasadne do lietadla. Časy, keď sme do Chorvátska chodili vďaka ponuke cestovných kancelárií sú preč. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Hlásia dobrý rok

Služby slovenských cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr v roku 2023 využilo vyše 1,1 milióna ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali nárast záujmu o 66 percent a dorovnali sa tak predpandemickým časom. Len pre zaujímavosť dodajme, že počas prvých dvoch rokoch pandémie prišli o 80 až 90 percent klientov. O rok neskôr už počet klientov prudko vzrástol, no stále nedorovnal roky pred koronavírusom.

Až tri štvrtiny všetkých predaných zájazdov sú v zahraničí. Za hranice takto vlani organizovane vycestovalo 825-tisíc ľudí.

Ktoré krajiny máme najradšej?

"Na zahraničnú dovolenku vycestovalo vlani prostredníctvom cestovnej kancelárie najviac obyvateľov Slovenska od roku 2000. Najčastejšie si vyberali destinácie Turecko, Grécko, Egypt a Tunisko,“ uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Štatistického úradu SR. A práve túto štvoricu krajín si vybralo viac ako 50 percent všetkých klientov cestovných kancelárií.

Chorvátsko sa v záujme prepadá

Do Turecka vlani cez cestovky cestovalo 209 330 ľudí, Grécko si vybralo 114 348 dovolen­károv, Egypt 81 874 a Tunisko 48 922 ľudí. A čo Slovákmi milované Chorvátsko? To bolo na piatom mieste s 48 709 dovo­lenkármi, ktorí vycestovali organizovane.

Treba však dodať, že tieto údaje zahŕňajú len dovolenkárov, ktorí si užili zahraničie organizovane. Neráta teda s ľuďmi, ktorí vycestovali sami.

Posledným rokom, kedy Chorvátsko ovládlo túto štatistiku, bol pandemický rok 2020, kedy cestovky zaznamenali obrovský pokles klientov. Chorvátsko vtedy kraľovalo rebríčku s 11 464 dovo­lenkármi.

Zdá sa, že Chorvátsko stratilo čaro pre organizované zájazdy v roku 2014. Vtedy bolo naposledy na čele popularity so 108 925 klientmi cestovných kancelárií. Po tomto roku ho postupne vystriedalo Bulharsko, Turecko, Egypt a Tunisko.

