Koniec špekuláciám! O osude trénera Ramsayho v reprezentácii je ROZHODNUTÉ

Tréner Craig Ramsay povedie slovenskú hokejovú reprezentáciu aj v nasledujúcej sezóne. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) si uplatnil opciu na predĺženie zmluvy s koučom o ďalší rok. Na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval prezident SZĽH Miroslav Šatan.

„Budúcoročný šampionát v Česku bude prakticky ako náš domáci. Verím, že budeme pokračovať v našej hre, ktorá je útočná, rýchla a dosiahneme úspech,“ uviedol Ramsay bezprostredne po oznámení predĺženia spolupráce.

Šatan poprel špekulácie, že by zväz hľadal nového kouča a zároveň sa vyjadril aj na adresu asistentov trénera: „Zatiaľ sme to neriešili, máme v podstate celé leto. Zásoba asistentov je dostatočná, preto to chceme riešiť až na začiatku sezóny.“

Rekordný tréner

Tohtoročný svetový šampionát bol pre Ramsayho celkovo piaty v pozícii hlavného trénera SR. Vytvoril na ňom rekord v počte zápasov, v ktorých trénoval slovenskú reprezentáciu. V piatom stretnutí na MS v Rige proti Kazachstanu sa postavil na striedačku už 123-krát a prekonal tak zápis Júliusa Šuplera. Do konca turnaja toto číslo navýšil na 125 duelov. Slovenský tím nepostúpil na uplynulých MS zo základnej skupiny a obsadil konečné 9. miesto.

„Škoda, že môj rekordný zápas proti Kazachstanu na svetovom šampionáte sa nám nepodarilo vyhrať. Aj preto budem mať na rekordný súboj trpkú spomienku. Na druhej strane si nesmierne vážim, čo sa nám spolu podarilo dosiahnuť. Nielen mne, ale celej slovenskej reprezentácii za šesť rokov našej spoločnej cesty. Vždy sme boli jeden tím, ktorý víťazil aj prehrával spolu. Nikdy to nebolo iba o hráčoch, o jednotlivcoch či iba o trénerovi. Vždy to bolo o nás,“ povedal Ramsay.

SZĽH venoval Ramsaymu na pamiatku vytvorenia rekordu tradičnú slovenskú fujaru.

„Verím, že ešte aspoň jeden rok budú jeho hráči hrať tak, ako Craig bude na nej pískať,“ poznamenal Šatan.

Sedemdesiatdvaročný kouč vedie národný tím od roku 2017, prvé MS s ním absolvoval v roku 2018 v Kodani, kde jeho zverenci obsadili 9. miesto, rovnako ako o rok neskôr v Košiciach.

Medaila z olympiády

Po pandemickom roku 2020 nasledovali MS 2021 v Rige, kde slovenský tím pretrhol smolu a po ôsmich rokoch postúpil do štvrťfinále. Finišoval na 8. mieste po tom, ako vo vyraďovačke prehral s USA 1:6. Rovnaké umiestenie dosiahol aj vlani v Helsinkách a Tampere, kde vypadol vo štvrťfinále po prehre s domácim Fínskom (2:4).

Počas Ramsayho éry tak dosahujú Slováci vyrovnané výsledky na MS od 8. do 9. miesta, kde rozhodujúcou hranou je práve postup, respektíve nepostup zo skupiny. V reprezentačnej štatistike kanadského trénera je aj úspešná olympijská kvalifikácia v auguste 2021 a následne zisk historického bronzu na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. V Pjongčangu 2018 skončili Slováci pod jeho vedením na 11. mieste.

