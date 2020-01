2. január 2020 Správy Zo Slovenska Oznámil koniec v slovenskej politike. Lajčák sa v novej vláde nevidí a môže za to...

Patril medzi najobľúbenejších ministrov. Už to chcel vo vláde Smeru vzdať, tlačili ho do prezidentskej kandidatúry, ale rozhodol sa až dnes.

Zdroj: TASR

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa nevidí vo vláde, ktorá vznikne po februárových parlamentných voľbách. Dôvodom je dianie na slovenskej politickej scéne, ozrejmil v rozhovore pre TASR.

"Naozaj si vážim možnosť slúžiť SR na poste ministra zahraničných vecí a je to práca, ktorá ma naozaj napĺňa. K dnešnému dňu som najdlhšie slúžiaci minister SR a druhý najdlhšie slúžiaci minister zahraničných vecí v krajinách Európskej únie, ale pri normálnej racionálnej analýze diania na politickej scéne človek dôjde k záveru, že sa nevidím v tej budúcej vláde,“ povedal šéf rezortu diplomacie.

„Moja DNA bola vždy profesionálneho diplomata, ktorý bol požičaný do politiky. Ja som sa nejakým spôsobom za politika ako takého nepovažoval, čiže je prirodzené, že sa chcem venovať, alebo sa mám v úmysle vrátiť k svojej profesii, teda k diplomacii ako takej. Čo presne to bude znamenať, to je v tejto chvíli ešte predčasné o tom hovoriť,“ uzavrel Lajčák.

