4. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KONIEC výhodných nákupov z čínskych e-shopov? Eurokomisia chce uvaliť CLO na lacný tovar Čínske internetové obchody sa tešia mimoriadnej obľube. Už onedlho však možno nákupy nebudú také výhodné.

AliExpress, Temu či Bangood, to je len zlomok z množstva čínskych e-shopov, ktoré pozná snáď každý. Najväčšej obľube sa aj medzi Slovákmi teší lacný tovar v hodnote niekoľkých eur, ktorý nepodlieha clu. To by sa však už onedlho mohlo zmeniť.

Zrušenie limitu

Ako informoval Denník N, eurokomisia totiž plánuje uvaliť clo aj na takýto lacný tovar. Docieliť to chce zrušením aktuálneho limitu.

Momentálne totiž platí, že zásielky z krajín mimo EÚ v hodnote do 150 eur sú oslobodené od colných poplatkov.

Za minulý rok pritom podľa Európskej komisie prišlo do EÚ 2,3 miliardy zásielok pod hranicu 150 eur, pričom dovoz tovaru nakupovaného online sa za jediný rok viac ako zdvojnásobil.

Najviac ich prišlo v apríli, kedy spotrebiteľom do EÚ prišlo až 350-tisíc takýchto zásielok.

S plánom možno narazia

„Plán zrušiť 150-eurový limit je súčasťou reformy colného systému, ktorú EK navrhla vlani. V snahe reagovať na nárast lacného dovozu by sa mohla pokúsiť urýchliť jej zavedenie,“ píše server a dodáva, že presvedčiť niektoré členské štáty nemusí byť jednoduché. Výrazne by sa tým totiž zvýšila pracovná záťaž colných pracovníkov.

Nejde o prvý krok v boji proti lacným zásielkam z Číny. Na konci roka 2021 totiž skončila výnimka z povinnosti platiť DPH pri balíčkoch s hodnotou do 22 eur.

