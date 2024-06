29. jún 2024 Rastislav Búgel Technológie ZABUDNITE na kartu či mobil: Na Slovensku už môžete platiť aj PRSTEŇOM! Vyskúšali sme to aj MY Na to, že v obchodoch môžeme okrem karty zaplatiť bezhotovostne aj mobilom či hodinkami, sme si už zvykli. Tieto náhradné riešenia však majú jeden problém - môže sa im vybiť batéria.

Pokiaľ sa dnes rozhodnete, že platobnú kartu nahradíte telefónom alebo hodinkami, hrozí vám poriadna nepríjemnosť. Obe zariadenia totiž majú batériu a môžu sa vybiť práve v tej najmenej vhodnej chvíli. Prvá banka na Slovensku však pred niekoľkými dňami priniesla revolučné riešenie, s ktorým vám tieto problémy nehrozia.

Platiť už môžete aj prsteňom

Reč je o špeciálnom platobnom prsteni, ktorý priniesla mBank. Ten nemá batériu a slúži výhradne iba na bezkontaktné platby. Keďže sa vám nikdy nevybije, platiť môžete vždy a všade.

Novinka prichádza v čase blížiacich sa dovoleniek a letných festivalov. Čiže v období, kedy sa vám môže hodiť možnosť pohodlne platiť, no mobil či kartu sa vám so sebou napríklad na pláž nosiť nechce.

Digitálna banka mBank platobné prstene prináša v spolupráci s partnermi Mastercard a Niceboy.

"Štýlový prsteň máte stále na ruke a môžete ho kedykoľvek použiť. Keby ste ho náhodou stratili alebo nemohli nájsť, stačí si v mobilnej aplikácii jednoducho z prsteňa odobrať platobnú kartu, prípadne ju dočasne deaktivovať,“ vysvetlil Martin Podolák, riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika.

Každý štvrtý to chce vyskúšať

Platobné prstene sú k dispozícii už od 10. júna a vybrať si môžete z troch prevedení – lesklého bieleho alebo čierneho prsteňa alebo čierneho s brúseným povrchom.

„Rastúca obľuba platenia mobilom, hodinkami a ďalšími nositeľnými zariadeniami je najväčším trendom poslednej doby. Počet platieb pomocou digitálnej kópie karty, teda takzvaného tokenu, sa od roku 2021 strojnásobil a je evidentné, že zákazníci vyhľadávajú také spôsoby platby, ktoré sú pre nich pohodlné, bezpečné a hlavne majú platobný nástroj vždy po ruke. Radi na trh prinášame zmysluplné inovácie a presne preto prichádzame s mBank a Niceboy s touto novinkou. Z našich dát vieme, že platobné prstene v ľuďoch vzbudzujú záujem a každý štvrtý by ich rád vyskúšal,“ vraví generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová.

"Nie je potrebné ho nabíjať, je vodotesný a platba s ním prebieha rovnako jednoducho a hlavne bezpečne ako s bežnou platobnou kartou,“ vraví Michal Čarný, CEO spoločnosti Niceboy. Navyše, keďže prsteň nemá žiadne konektory, je prachu a aj vode odolný.

Zvládnete to na pár klikov

Ak chcete platobný prsteň využívať, musíte si stiahnuť aplikáciu Niceboy Pay pre Android alebo iOS. Vytvoríte si účet Niceboy Pay, v aplikácii kliknete na „Pridať zariadenie“ a váš nový prsteň priložíte k zadnej časti telefónu (musíte mať telefón s NFC čipom). Keď je prsteň spárovaný s aplikáciou, zvoľte „Pridať službu“ a v ďalšom kroku vyplníte údaje zo svojej karty Mastercard od mBank. Aplikácia vás vyzve na ďalšie priloženie prsteňa k NFC telefónu a máte hotovo.

Prešli sme si tým aj my a bolo to veľmi jednoduché. Celý proces vám nezaberie viac ako pár minút. Snáď jediné obmedzenie, ktoré toto riešenie má, je skutočnosť, že do jedného prsteňa môžete nahrať iba jednu kartu. Ak by ste pridanú kartu chceli zmeniť, spravíte tak na pár klikov v aplikácii Niceboy Pay.

Intuitívne používanie

Platenie je potom extrémne jednoduché. Banka odporúča, aby ste pri platení jemne zovreli päsť, ako keby ste na terminál chceli prsteňom zaklopať. „V prípade, že terminálu „chcete dať päsťou,“ alebo magicky nad ním mávate rukou, prípadne k nemu prikladáte natiahnutý prst, je pravdepodobné, že sa signál nenačíta. Ruku pri termináli udržte dlhšiu dobu a neponáhľajte sa, kým nebudete počuť známe zapípanie pri úspešnej transakcii,“ píše mBank. Terminálu sa prsteňom dotknúť nemusíte, stačí sa s ním priblížiť na vzdialenosť jeden až tri centimetre.

Do sumy 50 eur nemusíte zadávať PIN. V prípade, že váš nákup prekročí túto hranicu, kód, ktorý je rovnaký ako pre kartu, ktorú máte uloženú v prsteni, už „naťukať“ budete musieť. Výhodou je, že pokiaľ si potrebujete prsteň niekde odložiť, v aplikácii ho môžete dočasne deaktivovať.

