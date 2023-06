4 Galéria Zdroj: Art Film Fest Košice žijú filmom: Prvé CENY pre herecké hviezdy sú už odovzdané, FOTO Zdena Studenková očarila Košičanov. Súčasťou tohtoročného festivalu je aj spomienka na posledného prezidenta AFF Milana Lasicu. 18. jún 2023 Eva Mikulová Kultúra

Otváracím ceremoniálom v piatok 16. júna v Kunsthalle odštartoval 29. ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (AFF). Košice budú hlavným mestom filmu na Slovensku až do 23. júna.

Cena pre Milana Lasicu

Art Film Fest od roku 1995 každoročne udeľuje svetovým a domácim hereckým osobnostiam cenu Hercova misia za ich mimoriadny prínos pre domácu ale aj medzinárodnú kinematografiu.

Otvárací ceremoniál moderoval, aj s pomocou umelej inteligencie, Bruno Ciberej.

Ocenenie Hercova misia in memoriam pre Milana Lasicu prevzala jeho manželka Magda Vášáryová a ich vnučky Ester a Stella. „Milan odišiel a nikdy nepredpokladal, že bude žiť večne. Vždy sa tešil do Košíc. Vždy sa tešil, že uvidí niekoľko filmov. V celom svojom živote som nezažila človeka, ktorý by bol ochotný vidieť desať filmov denne. To bol Milan Lasica. Nerád filmoval, ale keď sa pozeral na dobrý film, vedel to fantasticky oceniť. Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie. Keď sa s ním raz stretnem, odovzdám mu ho,“ uviedla.

Milana Lasicu si Art Film Fest pripomenie programovou sekciou Pocta prezidentovi ako aj špeciálnym hudobno-slovným programom Večer Milana Lasicu.

Diva Zdena Studenková v meste

Laureátkou ocenenia Hercova misia sa stala Zdena Studenková. Ocenenie jej odovzdal herec Pavel Nový, ktorý si s ňou zahral v legendárnej komédií S tebou mě baví svět. Vo svojom príhovore povedala: „Moji drahí priatelia, milovníci filmu. Stále hovoríme, že nemáme peniaze. Všetci sa sťažujú a je to cítiť najmä v tom, ako je sponzorovaná naša kultúra. Som strašne šťastná, že existuje niečo také ako filmový festival, ktorý dokazuje, že máme výnimočných umelcov. Festival zaručuje presah, podáva o nás povedomie aj vo svete. To je to, čím môžeme ohúriť. Myslím, že táto malá krajina nemôže ničím až tak ohúriť, ako svojím umením. Ak som súčasťou toho, tak som veľmi vďačná, vážim si to a som šťastná. Ďakujem.“ Zo svojej filmografie do programu festivalu vybrala Zdena Studenková komédiu Anděl s ďáblem v těle.

V sobotu 17. júna si Zdena Studenková cenu ešte raz prevzala, už verejne, pred očami divákov, priamo v centre mesta pri Dolnej bráne. Od Košičanov zožala obrovský aplauz.

