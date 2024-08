23. august 2024 Rastislav Búgel Technológie Krátke videá nám majú pomôcť zahnať nudu, no OPAK je pravdou: Robíte túto CHYBU aj vy? Pociťujete pri sledovaní videí nudu? Podľa vedcov robíte túto veľkú chybu.

Krátke videá dnes nájdeme snáď na každej sociálnej sieti. Hoci sú to len pár sekundové „zábavky“, ich cieľ je jasný – udržať nás na danej platforme čo najdlhšie. A darí sa im to výnimočne dobre. Prechádzaním takéhoto obsahu nezriedka strávime dlhé minúty, niektorí až hodiny voľného času.

Nudíme sa čoraz viac

Chceme nimi zahnať nudu a ani nevieme ako a čas neúprosne letí.

„Vedci teraz ale zistili, že prepínanie z videa na video alebo preskakovanie v tom istom videu k lepšiemu zážitku príliš nepomáha – ľudia sa potom v skutočnosti naopak ešte viac nudia,“ píše server ct24.

A čo je za tým? Viac vysvetlila autorka výskumu Katy Tamová z Univerzity Toronto Scarborough. „Keď ľudia neustále prepínajú medzi videami, prestávajú sa im naozaj venovať a stále hľadajú niečo zaujímavejšie. To môže viesť k zvýšeným pocitom nudy. Potešenie často pramení z toho, že sa do videa ponoríme, a nie z toho, že ho preskakujeme,“ prezradila.

Dajte si pozor

Najnovší výskum sa zhoduje s ďalšími štúdiami. Podľa vedcov využívame sociálne siete a telefóny na zahnanie pocitu nudy. Ich časté používanie však tento pocit iba zhoršuje.

Štúdia kanadských vedcov bola zverejnená v časopise Journal of Experimental Psychology a zamerala sa na 1 200 respondentov počas sedem rôznych experimentov.

„Náš výskum ukazuje, že ľudia síce pretáčajú videá rýchlo dopredu alebo ich preskakujú, aby sa nenudili, ale v skutočnosti ich toto správanie môže znudiť ešte viac. Rovnako ako v kine platíme za pohlcujúci zážitok, tak aj pri videách nám často prináša pôžitok to, keď sa do nich pohrúžime, a nie keď ich prelietavame. Kým stlačíte tlačidlo rýchleho pretáčania alebo video preskočíte, tak by možno bolo lepšie hľadať spôsoby, ako sa pri sledovaní sústrediť," dodala vedkyňa.

