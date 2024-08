21. august 2024 Rastislav Búgel Technológie KONTROVERZNÝ patent automobilky! Prekročili ste rýchlosť? Auto vás NABONZUJE policajtom Známa automobilka najnovším patentom vyplašila milióny vodičov. Nový systém by polícii posielal hlásenia o priestupkoch.

Automobilka Ford Motor sa postarala o rozruch. Ako informuje iDnes.cz, spoločnosť, ktorá je držiteľom vyše 79-tisíc medzinárodných patentov, poriadne vystrašila vodičov.

Auto ako udavač

Môže za to najnovší patent „Systémy a metódy na zisťovanie prekročenia rýchlosti“ zverejnený 18. júla. Podľa portálu by totiž v prípade, že by bol dotiahnutý do finále, autá Ford mohli „bonzovať“ priestupky ostatných šoférov priamo dopravnej polícii.

Podľa patentu by tak Fordy nepretržite a nekompromisne dokázali udávať ostatných vodičov, okolo ktorých takéto auto prejde. iDnes.cz však upozorňuje, že to, že si Ford nechal tento patent uznať, ešte neznamená, že by mala automobilka v pláne už onedlho premeniť svoje nové autá na „motorizovanú armádu udavačov.“

„Patent je len právnou poistkou nápadu, ktorého hodnota sa ešte len ukáže. Nápadu, s ktorým práve tak mohol skôr alebo neskôr prísť nejaký iný vynálezca. Vo svojej podstate naznačuje skôr teoretickú možnosť, nie nutne cestu, ktorou sa chce Ford Motor vydať,“ uvádza server.

Ako by to fungovalo?

Aj napriek tomu sú vodiči vystrašení. O niečo rýchlejšie ide možno aj nevedomky niekedy každý vodič. Aj nechcené výraznejšie zošliapnutie plynového pedála by tak znamenalo, že ak okolo vás prešlo auto vybavené touto technológiou, o vašom prehrešku by sa dozvedeli policajti.

A ako by to fungovalo? V patentovej prihláške sa technológia opisuje takto – autá by si pomocou senzorov vymieňali informácie. Pokiaľ by jedno auto zistilo, že ďalšie ide rýchlejšie, odfotografovalo by ho a spolu s údajmi o rýchlosti a GPS súradnicami by tieto informácie odoslalo na dopravnú políciu, ktorá by potom len previnilcovi zaslala poštou pokutu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk