Zdroj: TASR/AP Kremeľ varoval, že západné zbrane pre Ukrajinu sú ZBYTOČNÉ Vo štvrtok aj bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že návšteva európskych lídrov bude zbytočná. 16. jún 2022 Správy Zo zahraničia

16. jún 2022 Správy Zo zahraničia Kremeľ varoval, že západné zbrane pre Ukrajinu sú ZBYTOČNÉ Vo štvrtok aj bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že návšteva európskych lídrov bude zbytočná.

Zdroj: TASR/AP

Kremeľ vo štvrtok varoval pred novými dodávkami západných zbraní Ukrajine – práve v deň, keď na návštevu Kyjeva pricestovali francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi.

Pumpovanie zbraní

Iným vlakom prišiel aj rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý sa k trojici pridal. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

„Chcem dúfať, že lídri týchto troch štátov a prezident Rumunska sa nebudú zameriavať na pomoc Ukrajine len ďalším pumpovaním zbraní Ukrajine,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Dodal, že by to bolo „úplne zbytočné a spôsobilo by to krajine ďalšie škody“.

Lídri najväčších ekonomík Európskej únie podnikajú svoju prvú návštevu Ukrajiny odvtedy, ako Rusko spustilo 24. februára inváziu v susednej krajine a poslalo tam vojakov. Do Kyjeva prišli na rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Dúfajme, že budú povzbudzovať prezidenta Zelenského, aby sa naozaj dobre pozrel na to, ako sa veci majú,“ uviedol Peskov.

Fanúšikovia žiab

Vo štvrtok aj bývalý ruský prezident a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyhlásil, že táto návšteva európskych lídrov bude zbytočná.

„Európski fanúšikovia žiab, klobás a špagiet veľmi radi navštevujú Kyjev. Bez úžitku,“ napísal Medvedev na Twitteri v angličtine.

„Sľúbia Ukrajine členstvo v EÚ a staré húfnice, opijú sa horilkou a odídu domov vlakom,“ uviedol ruský exprezident a spomenul ukrajinskú vodku. „To Ukrajinu nepriblíži k mieru,“ dodal.

Ukrajina nedávno dostala samohybné húfnice Caesar francúzskej výroby; trojica európskych lídrov pricestovala vo štvrtok ráno na Ukrajinu vlakom a rumunský líder Iohannis sa k nim pripojil v Irpini, predmestí Kyjeva zničenom ruskými vojakmi.

Návšteva týchto popredných politikov sa uskutočnila v čase, keď sa Ukrajina snaží získať oficiálny štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ.

4 jam

Zdroj: TASR