15. november 2021 Zo Slovenska KRITIKA Matovičovej daňovej revolúcie: Je to len lacná telenovela a hra o tróny Združenie miest a obcí Slovenska kritizuje najmä to, že jedným z riešení financovania má byť aj nižší rast podielových daní, ktoré patria samosprávam.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) principiálne odmieta koncept daňovej revolúcie predstavený vicepremiérom a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) v nedeľu (14. 11.).

Viac škody, ako úžitku

Združenie si myslí, že navrhované financovanie zvyšovania príspevkov pre rodiny s deťmi mimoriadne ublíži ekonomike samospráv a negatívne sa prejaví na kvalite a rozsahu služieb, ich dostupnosti a obslužnosti územia. O postoji ZMOS informoval v pondelok riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák.

Združenie kritizuje najmä to, že jedným z riešení financovania má byť aj nižší rast podielových daní, ktoré patria samosprávam. Mestá a obce by tak ostali ukrátené o 200 miliónov eur ročne. Podľa ZMOS by to obmedzilo ich základné funkcie a úlohy.

„A tiež to výrazne obmedzí rozsah sociálnej politiky, podpory kultúry, regionálneho školstva a rozvoja lokálnej hospodárskej politiky. Teda inými slovami, štát týmto rozhodnutím spôsobí viac škody, ako úžitku,“ skonštatoval Kaliňák.

Bývanie a potravinové púšte

ZMOS vyzdvihlo, že ak štát skutočne má záujem podporiť rodiny a deti, mal by napríklad navýšiť dotáciu na výstavbu nájomných bytov, ktorá napriek deklarácii vlády podporovať nájomné bývanie je v návrhu štátneho rozpočtu na nedostatočných 20 miliónoch eur.

Ďalším návrhom ZMOS-u je skvalitňovanie verejných služieb využitím eurofondov. „Napríklad pre skvalitňovanie škôl, rozvoj sociálnych služieb, pre odkanalizovanie mnohých miest a obcí, na opatrenia sledujúce riešenie negatívnych dosahov klímy, vyriešenie dostupnosti potravín vo viac ako 102 potravinových púšťach a podobne,“ vymenoval Kaliňák.

Nedočerpané eurofondy

Naopak, Slovensko má nedočerpanú viac než polovicu eurofondov z aktuálneho obdobia a mohlo by už 11 mesiacov čerpať aj nové eurofondy, keby už malo v Európskej komisii (EK) schválený nový Operačný program Slovensko.

„ZMOS je presvedčené, že v čase príprav rozpočtov miest a obcí na budúci rok a v turbulentnom období, ktoré aktuálne žijeme, nie sú prezentované úvahy o financovaní vybraných častí verejných politík vhodné, ani správne,“ pripomenul Kaliňák s tým, že preto združenie apeluje na prijatie opatrení, ktorými samosprávy získajú ekonomickú a legislatívnu stabilitu, pretože ich miera dôveryhodnosti v porovnaní so štátom dokazuje, že komunál vie mimoriadne efektívne a vhodne riešiť mnohé životné situácie každej zo skupín obyvateľov.

Na úkor samospráv

Aj viaceré mimoparlamentné strany sa postavili proti predstavenej prvej časti daňovo-odvodovej reformy z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča. Kritizujú najmä financovanie vyšších príspevkov pre rodiny na úkor samospráv.

Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že podpora rodiny na úkor samosprávy je nepochopenie potrieb rodiny, ktoré samospráva napĺňa. „Jasle, škôlky, školy, šport, kultúra a ďalšie. Napríklad drvivú väčšinu športovísk a kultúrnych stánkov majú v správe miestne a regionálne samosprávy,“ skonštatoval Majerský.

Zbytočná daň

Hnutie poukázalo aj na komplikovanosť materiálu. Podľa predsedu konzília KDH Petra Belinského je úplne zbytočná paušálna daň z poskytovaných služieb, ktorú chce rezort financií zaviesť ako jednu z foriem financovania zvýšenej podpory rodinám. Za zlý vtip označil aj vyšší odvod z hazardu na financovanie krúžkov detí.

„Minister financií dáva prevádzkovateľom hazardu do rúk žolíka, ktorým budú vydierať samosprávy: ak zakážete hazard na území mesta, bude menej peňazí na krúžky detí,“ ilustroval Belinský.

Príspevok na krúžky

Podľa KDH môže byť diskriminačné aj poskytnutie 70 eur na krúžky a doučovanie, pretože v mestách to deti bez problémov vyčerpajú, ale v obciach sú možnosti obmedzené. Hnutie zároveň upozorňuje, že návrh zabúda na jasné riešenia pre rodičov detí s postihnutím.

Predseda Republikovej rady strany Aliancia a exminister envirorezortu László Sólymos zase poznamenal, že pred Matovičom ešte nikdy nikto nespustil volebnú kampaň dva a pol roka pred voľbami. Kritizuje, že „revolúciu“ nemá prediskutovanú s koaličnými partnermi a ani so samotnými ministrami.

„Hádam si nikto nemyslí, že v tejto rozhádanej koalícii, ktorá reformu nemocníc len horko-ťažko dokázala posunúť do druhého čítania v parlamente, a pre ďalšie reformy nedokázala nájsť ani 76 hrdinov, že táto daňová reforma má šancu,“ podotkol Sólymos. Plány ministra preto označil za lacnú telenovelu a hru o tróny s koaličnými partnermi.

