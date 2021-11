Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Jakub Kotian Sulík pripustil skrátenie platnosti COVID pasu! Pellegrini chce, aby sa nevykašľali na neočkovaných Podľa ministra Sulíka je možné, že platnosť COVID pasu bude skrátená. Podľa Pellegriniho sa zabúda na liečenie pacientov s ochorením COVID-19. 14. november 2021 Politika

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Jakub Kotian

Je možné, že platnosť COVID pasu bude skrátená z jedného roka na deväť mesiacov. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to pripustil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda neparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že v tomto prípade by sa to malo odkomunikovať. Pretože ako tvrdí, napríklad ľudia, ktorí sa očkovali medzi prvými v januári, by sa pri deväťmesačnej platnosti COVID pasu nemuseli dostať do reštaurácie.

Výhody pre očkovaných

Diskutujúci sa vyjadrili aj k sprísňujúcim sa opatreniam. „Dôležitá vec je, že zamestnávateľ si bude môcť vypýtať informáciu od zamestnanca, či je zaočkovaný alebo po prekonaní ochorenia," povedal Sulík.

Poukázal tiež na to, že týmito zmenami sa budú zvýhodňovať zaočkovaní ľudia. Napríklad v tom, že budú môcť v čiernych okresoch chodiť do reštaurácií.

Tvrdí, že ich budú môcť navštevovať aj tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. „Bude to platiť pri očkovaní, tak aj pri prekonaní nejakú dobu. Teraz neviem či šesť alebo deväť mesiacov. Čiže človek má COVID pas, ten mu vyprší a potom bude musieť ísť so sebou niečo podniknúť," povedal Sulík.

Zabúda sa na liečenie

Balík opatrení Hlas-SD nepodporil podľa Pellegriniho preto, lebo sú tam veci, s ktorými nemôžu súhlasiť. Tvrdí, že najmä malí podnikatelia sa boja lockdownu. Poukázal na to, že vláda zatiaľ neprijala žiadne opatrenia, v parlamente sa prijal len rámec.

Podľa Pellegriniho sa na Slovensku zabúda na liečenie pacientov s ochorením COVID-19. Sulík tvrdí, že liečba pacientov s týmto ochorením je extrémne drahá. „Očkovanie je oproti liečbe extrémne lacné," povedal predseda liberálov. Zároveň ho teší, že pribúdajú v týchto dňoch ľudia, ktorí sa dávajú zaočkovať.

Podľa ministra hospodárstva sa bude zverejňovať percento očkovaných medzi mŕtvymi. Tvrdí, že 95 percent z mŕtvych nebolo očkovaných. Šéf Hlasu-SD tvrdí, že sa musia postarať aj o ľudí, ktorí sa nechcú očkovať. Sulík uviedol, že na nezaočkovaných „sa nevykašľú“, ale práve oni momentálne zapĺňajú nemocnice. Nezaočkovaným by sa mali podľa Pellegriniho ponúknuť testy na protilátky.

Myšlienky referenda sa Pellegrini nevzdáva. Očakáva od vlády zmenu ústavy. Sulík povedal, že on osobne je za referendum.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR