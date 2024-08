9. august 2024 ELA Magazín Ona Láska spoza mreží: Černákova snúbenica Mikiho MILUJE, plánuje s ním budúcnosť i rodinu Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák nemá o ženy núdzu ani za mrežami. Za múrmi väznice sa rozviedol s manželkou Ivetou, a zároveň za nimi našiel novú lásku.

Niekto ju možno odsúdi, iný pochopí. Sympatická blondínka Monika Křivová (35) je právnička, ktorá by so svojom veku mohla prežívať krásny vzťah, mať rodinu a dieťa. No ona prechováva lásku k bývalému bosovi podsvetia z 90. rokov Mikuláovi Černákovi. Ten si odpykáva doživotný trest v leopoldovskej väznici za desiatky mafiánskych vrážd.

Monika sa po dlhšom čase rozhodla prehovoriť do médií a v exkluzívnom rozhovore pre Reflex opísala, ako sa to kedysi medzi nimi začalo a ako prebieha ich komunikácia, či plánujú spolu budúcnosť a ako muža, ktorý má na svedomí desiatky životov, vníma.

Opantal ju bos podsvetia

Monika Mikuláša Černáka prvýkrát zaregistrovala v roku 2005, keď jej mama, ako vedúca pošty, priniesla domov hŕbu novín. Videla v nich fotografiu Mikiho a mladé dievča tvár bosa podsvetia zaujala.

"Už z nej bolo cítiť silu jeho osobnosti,“ zaspomínala si s tým, že ako 17-ročné dievča ju opantal. Keďže ju zaujímala psychológia, chcela o Mikiho osobe vedieť viac. Napísala mu do väzenia list, na ktorý odpísal. Priložila aj maturitnú fotografiu

"Potom sme si s kratšími prestávkami niekoľko rokov písali. Chcela som ho spoznať a podporiť v ťažkej životnej situácii,“ ozrejmila Monika.

„V roku 2011 mi prvýkrát zatelefonoval a v roku 2012 ma pozval na návštevu. Prekvapilo ma to, pozvanie som prijala. Dve hodiny sme sa rozprávali a zistili sme, že máme veľa spoločného a urobil na mňa veľmi dobrý dojem,“ vracia sa do spomienok sympatická blondína.

Myslí to s ňou vážne

Prekvapilo ju, že ju Miki požiadal o ruku. „Dokázal mi tým, že to so mnou myslí vážne. A že je zodpovedný a spoľahlivý. Máme rovnaké plány ako všetky páry, ktoré sa našli a chcú svoje životy dožiť bok po boku. Samozrejme sem patrí aj založenie rodiny a pokojný rodinný život.“

Či sa až k tomuto dopracujú, nie je isté. V rozhovore ako právnička pripomína, že na rozdiel od iných krajín náš právny systém nepozná „manželské návštevy“.

Inými slovami, trestancovi a jeho partnerke nie je umožnená návšteva, ktorej účelom je doslova aj sexuálna intimita.

Ako však opisuje, ich vzťah v mnohom pripomína všetky ostatné. "A či sme už boli spolu bez prítomnosti tretej osoby? Pracujem v advokátskej kancelárii, ktorá Mikiho zastupuje v jeho trestných veciach, takže zákon, samozrejme, umožňuje vykonávať porady s klientom aj bez fyzickej prítomnosti tretej osoby,” potvrdila.

Tvrdí, že vzťah s Černákom nepovažuje za vzťah na diaľku. „Sme v každodennom kontakte, niekedy denne voláme aj desať či pätnásťkrát, závisí od toho, či máme bezodkladnú záležitosť, ktorú musíme riešiť,“ povedala v rozhovore.

Zmenil sa?

Za 18 rokov musela spoznať aj profil Černáka. Ako ho vníma? "Vnímam ho cez svoje vlastné poznatky a osobné dlhoročné skúsenosti s ním. Miki sedí už viac ako 26 rokov vo výkone trestu a prešiel si resocializáciou. Absolvoval množstvo resocializačných programov, venovali sa mu pedagógovia, špeciálni psychológovia, ktorí sú špičkoví odborníci. Pracoval na sebe tvrdo a zmenila sa mu hodnotová orientácia,” dodala na záver.

Už o pár dní, 15. augusta, sa na plátnach kín objaví film MIKI režiséra Jakuba Kronera. Predstavuje pohľad na život niekdajšieho bossa slovenského podsvetia, Mikuláša Černáka, ktorého brilantne stvárnil Milan Ondrík.

Dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami z 90. rokov sa zameriava na vzostup a pád jedného z najznámejších mafiánov v strednej Európe.

Zdroj: Dnes24.sk