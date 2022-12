Zdroj: TASR/Jakub Kotian KRVAVÁ dráma na zápase stredoškolákov: Hokejový reprezentant ČELÍ trestnému stíhaniu! Florbalový zápas medzi stredoškolákmi sa zmenil na krvavú drámu. V problémoch po ňom lieta mladý talentovaný hokejový reprezentant. 9. december 2022 Krimi Hokej

9. december 2022 Krimi Hokej KRVAVÁ dráma na zápase stredoškolákov: Hokejový reprezentant ČELÍ trestnému stíhaniu! Florbalový zápas medzi stredoškolákmi sa zmenil na krvavú drámu. V problémoch po ňom lieta mladý talentovaný hokejový reprezentant.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Na stredoškolskom florbalovom turnaji v Nitre malo prísť k nepríjemnému incidentu. Zapojená do neho bola dvojica hráčov HK Nitra Adam Sýkora (18) a Ondrej Molnár (17).

Slovenské hokejové nádeje sa zúčastnili Majstrovstiev Nitrianskeho kraja vo florbale. V závere zápasu medzi Strednou športovou školou (SSŠ) Nitra a Gymnáziom Zlaté Moravce malo prísť k hrubému zákroku na hokejistu, ktorého si v druhom kole tohtoročného draftu vybral New York Rangers, Adama Sýkoru. Následne sa rozhorela potýčka medzi stredoškolákmi z oboch zúčastnených škôl.

Zlomená sánka a trestné oznámenie

„V nej mal Ondrej Molnár päsťou udrieť do tváre jedného zo súperov, čím mu mal spôsobiť zlomeninu sánky a vybiť zuby, kvôli čomu musí podstúpiť aj operáciu,“ píše Šport.sk.

Na sociálnej sieti Twitter sa k incidentu vyjadril aj novinár Tomáš Prokop: „Samozrejme verzie oboch strán sú odlišné, ale tri zlomeniny v sánke a vybité zuby len ťažko poprieť. To si chlapec sám nespravil. Veľmi som zvedavý na reakciu zväzu a následné vyšetrovanie polície. Podľa informácií, ktoré dostávam, to vyzerá hrozivo.“

Situáciu rieši aj zväz

Portál Sport7.sk zverejnil stanovisko nitrianskej polície: „7.12.2022 v čase okolo 09.00 hod. došlo v meste Nitra, na hracej ploche florbalového ihriska Mestskej športovej haly, teda na mieste verejnosti prístupnom, k prečinu výtržníctva v súbehu s ublížením na zdraví. Polícia okolnosti tohto incidentu vyšetruje, preto nebudeme k doposiaľ zisteným skutočnostiam poskytovať žiadne bližšie informácie.“

Adam Sýkora a Ondrej Molnár by sa mali už v pondelok 12. decembra hlásiť na záverečnom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Tá sa od 26. decembra predstaví na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade.

„O spomínanom incidente zhromažďujeme informácie, následne ich vyhodnotíme a k danej veci zaujmeme konkrétne stanovisko,” povedal pre Šport.sk hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja Peter Jánošík.

Do redakcie sa nám dostalo aj oficiálne vyhlásenie Spojenej školy na Slančíkovej 2 v Nitre, za ktorú Ondrej Molnár a Adam Sýkora v nešťastnom zápase nastúpili, a ktorá celú súťaž organizovala. Vyjadrenie vám prinášame v kompletnom znení bez redakčných úprav:

"Na školskom turnaji Majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo florbale žiakov stredných škôl sa stala pre všetkých zúčastnených poľutovaniahodná udalosť. Zápas SŠŠ Nitra proti Gymnáziu Zlaté Moravce prebiehal v medziach pravidiel.

Deväť sekúnd pred koncom bol Adam Sýkora pri útočnej akcii hrubo faulovaný, v dôsledku čoho preletel cez mantinel a skončil na zemi. Rozhodca avizoval faul. Adam sa zdvihol a pristúpil k hráčovi, ktorý ho fauloval a ústne ho upozorňoval , že to bolo naozaj cez čiaru, lebo jemu samotnému hrozilo zranenie. Vzápätí hráči Moraviec sa zhŕkli okolo Adama. Naši hráči vrátane Ondra pribehli k nim, aby Adama bránili. Situácia sa stala neprehľadnou a prerástla do vzájomnej strkanice, ktorú organizátori do dvadsať sekúnd ukončili.

Prvý úder dostal do tváre Ondrej Molnár, má roztrhnutú peru. Ondro úder inštinktívne opätoval, na nešťastie neprimeranou silou, čím spôsobil zranenie protihráčovi. Konal neúmyselne, v zápale boja a vo vybičovanej atmosfére. Svoj skutok oľutoval a úprimne sa ospravedlnil. Situácia našich chlapcov mrzí o to viac, že bojovali za školu.

Je nám ľúto, že sa sociálnymi sieťami šíria nepravdy, ktoré poškodzujú nielen našu školu ale i slovenský hokej."

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk