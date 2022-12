Zdroj: TASR/Martin Baumann Sulík si po PÁDE vlády vie predstaviť jej pokračovanie: Prečo predčasné voľby už nechce? Ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. 8. december 2022 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V takomto prípade by jej vládnutie strana SaS v Národnej rade (NR) SR podporila. Uviedol to líder SaS Richard Sulík počas odôvodňovania návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu. Deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel.

Viacero alternatív

„Viem si predstaviť, že po zmysluplnej, dohodnutej rekonštrukcii vlády my dáme hlasy na to, aby takejto vláde bola vyslovená dôvera v NR SR,“ povedal Sulík.

Ozrejmil, že po páde vlády by mohlo nastať viacero alternatív, jednou z nich je napríklad vznik novej vlády so 76 poslancami v parlamente.

Za lepšie riešenie ako pokračovanie súčasného kabinetu v jeho aktuálnom zložení považuje aj prípadnú úradnícku vládu.

„Pokračovanie tejto vlády je však to najhoršie riešenie, lebo vládne v takom zložení a takým spôsobom, že zničí aj zvyšky nádeje, ktorú voliči do našej vlády vkladali,“ skonštatoval.

Za dôvody na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) označil Sulík chaos, neschopnosť zorganizovať samých seba, nemohúcnosť OĽANO odfiltrovať zlé nápady svojho lídra a ministra financií Igora Matoviča, neschopnosť prijímať veci včas a riadnym legislatívnym procesom či dešpekt voči pravidlám.

Tvrdí, že SaS bola vo vláde jedinou oponentúrou Matovičovi a jeho nápadom, pri ktorých sa „chytali za hlavu“.

Veci nechávajú vyhniť

Kritizoval aj množstvo zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní. „Veci nechávajú vyhniť, odsúvajú ich a na poslednú chvíľu pod veľkým tlakom prijímajú. (…) Presne takto sa nesmie a nemá vládnuť,“ dodal a vyčítal kabinetu neschopnosť kompromisu a hľadania najlepších riešení.

Poukázal na rokovania s lekárskymi odborármi a kritizoval viaceré opatrenia vlády, ich dôsledky pre samosprávy či nezvládnutie migračnej krízy.

Sulík skonštatoval, že vo voľbách v roku 2020 si ľudia po niekoľkých rokoch korupcie a rozkrádania zvolili protikorupčné hnutie na čele s Matovičom, Smer-SD prišiel o hlas a bol na ceste do zabudnutia.

Poukázal však na nárast preferencií Smeru-SD, z čoho viní Matoviča. Tvrdí, že ak by SaS nič neurobila, Fico by vyhral voľby. Odmieta, že by liberálom išlo o získavanie preferencií pri podávaní návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Argumentuje povinnosťou a zodpovednosťou zastaviť marazmus v krajine.

Kritizoval premiéra

Kritiku adresoval Sulík aj premiérovi. Vyčítal mu, že počas letnej vládnej krízy nekonal. Tvrdí, že po odchode SaS z vlády sa kabinet utápa v chaose a občania sú frustrovaní, lebo vláda sa zaoberá najmä sama sebou.

„Vláda si možno myslí, že publikum je bezmocné. Ale nie je a ľudia ich poženú kadeľahšie tak, ako pohnali Roberta Fica s jeho partiou,“ dodal.

Tvrdí, že vláda sklamala aj v boji s korupciou. Podotkol, že ani po takmer troch rokoch nie je zrušený ani obmedzený paragraf 363 Trestného poriadku.

„OĽANO úslužne akceptuje veto svojho koaličného partnera. Paragraf 363 je nedotknuteľný pre protikorupčné hnutie OĽANO,“ podčiarkol s tým, že šéf Sme rodina Boris Kollár pritom ignoruje veto OĽANO na zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami.

