KRVAVÝ útok žraloka v blízkosti turistického letoviska: 16-ročnému chlapcovi UHRYZOL hlavu

Iba 16-ročný chlapec prišiel o život potom, čo sa sám vydal skoro ráno na more rybárčiť. Domov sa už ale nevrátil. Jeho telo vylovili potápači až o deň neskôr, zviera mu odhryzlo hlavu a celú ruku, informuje Mirror.

"Nemôžem uveriť, že včera odišiel na more a takto to dopadlo. Je to smutné, cítim sa strašne,“ povedal denníku Jamaica Observer jeho otec. Sám vraj svojho syna od rybárčenia odrádzal. Mladík sa totiž do vody vyberal vždy s harpúnou: Svojmu synovi opakovane odporúčal, aby ňou nelovil. „Často sme sa o tom hádali. Lovil bez potreby, nemal na to dobrý dôvod.“

Aký druh žraloka chlapca napadol, sa zatiaľ nevie. V jamajských vodách sa ale vyskytuje hneď niekoľko druhov, napríklad žraloky tigrie, kladivohlavé alebo napríklad žraloky belavé.

Miestny rybár Christopher Reynolds uviedol, že obrovského žraloka tigrieho spozorovali potápači, ktorí objavili odhryznutú ruku študenta.

„Všetci vyšli von, a keď sa potápali, aby ju zdvihli, videli veľkého žraloka, ale nezastrelili ho,“ hovorí Reynolds. Je odhodlaný nájsť žraloka zabijaka, zabiť ho a získať chlapcovu hlavu zo žraločieho žalúdka. To je bežné v oblastiach, kde ľudí zabili žraloky, hovorí rybár.

