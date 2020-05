22. máj 2020 Šport Hokej Kto bude trénovať bystrických hokejistov? Koval prezradil meno nového kouča

Pri hľadaní nového kormidelníka zavážila aj zložitá situácia z dôvodu pandémie koronavírusu.

Zdroj: TASR

Hokejistov Banskej Bystrice by mal v novej sezóne trénovať Norbert Javorčík. Prezradil to v rozhovore pre denník Šport prezident klubu Juraj Koval. Asistentom by mal byť Jozef Budaj.

Javorčík nahradil vo funkcii Kanaďana Dana Cemana, s ktorým nepredĺžili zmluvu. Pri hľadaní nového kormidelníka zavážila aj zložitá situácia z dôvodu pandémie koronavírusu.

„Keďže sme vo veľkej neistote ohľadom súťaže a vyriešenia našej ekonomickej situácie, naše prípravné kroky sú len opatrné. Predbežne sme sa dohodli, že hlavný tréner áčka bude Norbert Javorčík, ktorý úspešne pôsobil v projekte slovenskej ‚osemnástky‘ a u nás bol niekoľko rokov pri juniorskom hokeji. Asistovať by mu mal Jozef Budaj. Pre náš klub a slovenský hokej chceme vychovať ďalších kvalitných trénerov. Ako Vlada Országha, ktorému sme dali šancu,“ povedal Koval pre denník Šport.

Negatívna ekonomická situácia ovplyvnila aj personálnu otázku. V klube museli ukončiť zmluvy takmer so všetkými zamestnancami. Medzi nimi bol aj riaditeľ Michal Longauer, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť. „Michal bol v našom klube od začiatku. Ako kapitán sa zaslúžil o postup do najvyššej súťaže, potom bol manažér mládeže a dlhé roky riaditeľ. Teraz cítil vnútornú potrebu dať si pauzu. Nevylučujeme, že raz sa k nám vráti. Neriešime to angažovaním nového riaditeľa. Jeho pozíciu prebral člen predstavenstva Roman Porubský,“ uviedol Juraj Koval.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR