12. jún 2020 Správy Zo Slovenska Kto nahradí Pellegriniho v kresle podpredsedu parlamentu? Smer vyčkáva, kto im utečie

Koalícia má jasno. Robert Fico ani Luboš Blaha nemajú šancu.

Zdroj: TASR

Opozičný Smer-SD ešte nehovoril o prípadnej náhrade Petra Pellegriniho na poste podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Pellegrini odchádza zo Smeru-SD a uviedol, že sa nechce nasilu držať funkcie, očakáva diskusiu o tejto téme. So Smerom-SD sa zhoduje na tom, že k nej zrejme dôjde po preskupení síl v parlamente. O prípadných zmenách vo vedení parlamentu ešte nehovorili ani v OĽaNO či Za ľudí.

„Zatiaľ je predčasné sa takýmito výmenami zaoberať,“ skonštatoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Pripomenul, že pozícia pripadla strane po voľbách a treba počkať na vývoj a preskupenie síl. Dodal, že obsadenie pozície závisí aj od postoja samotného Pellegriniho. Ten skonštatoval, že vzhľadom na jeho plánovaný odchod zo Smeru-SD očakáva diskusiu o prípadnej výmene na tejto pozícii.

Viac v septembri

„To je férové, to je normálne, ja sa tomu nebránim a ten čas príde,“ poznamenal ešte počas stredajšej (10. 6.) tlačovej konferencie. Priestor vidí pravdepodobne na septembrovej schôdzi parlamentu, tvrdí, že vtedy by už mohlo byť preskupenie síl v pléne jasnejšie.

Poukázal aj na množstvo preferenčných hlasov, ktoré získal vo voľbách. „Som človek, ktorý vo voľbách momentálne z parlamentu dostal najviac preferenčných hlasov, ale ani to nechcem nejakým spôsobom zneužívať,“ uviedol s tým, že ak ohlási nový subjekt, bude jeho povinnosťou vzdať sa aj členstva v strane spolu s ďalšími kolegami, ktorí sa k nemu pridajú.

Ani Fico, ani Blaha

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v tejto súvislosti povedal, že sa o tom budú rozprávať na poslaneckom klube. „Druhý krok bude dohoda v koalícii, ako k tomu pristúpime,“ dodal. Ak by Smer-SD trval na pozícii a navrhoval by nového kandidáta, OĽaNO by podľa Šipošových slov podporilo zrejme každého okrem predsedu strany Roberta Fica a poslanca Ľuboša Blahu.

Šipoš zároveň podotkol, že keď Pellegrini hovorí o novej kultúre, čistom a spravodlivom prístupe, mal by sa on aj poslanci, ktorí spolu s ním zo Smeru-SD odídu, vzdať poslaneckých mandátov.

„V strane Za ľudí máme plné ruky príprav snemu, neriešili sme zatiaľ Pellegriniho,“ povedal v tejto súvislosti podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Uviedol, že sa zatiaľ týmito otázkami v strane nezaoberali.

