6. august 2024 Magazín Lifestyle Kto nájde SPRIAZNENÚ dušu? V auguste majú k sebe najbližšie 4 DVOJICE zverokruhu! Len niektoré znamenia zverokruhu prežijú v lete dokonalú súhru. Ste medzi nimi tiež?

Vraj neexistujú náhody. Astrológovia veria, že práve na to by sa mali spoliehať niektoré znamenia zverokruhu. „August je tým magickým obdobím, keď leto vrcholí a nebeská obloha srší energiou,“ píše portál Collective World.

A táto energia sa dotkne vybraných jedincov. Prečo? Len niektoré znamenia zverokruhu môžu v najbližšom období nájsť vo svojom spoločníkovi hotový poklad.

4) LEV a STRELEC

Čaká vás dobrodružná jazda, ktorú si dokonalo užijete! Vesmír praje v tomto mesiaci najdominantnejšiemu a najsilnejšiemu znameniu zverokruhu. Ak túži Lev po dokonalom parťákovi či partnerovi, mal by sa zamerať na Strelca. Prekypuje energiou, láskou a zvedavosťou, a tomu Lev nedokáže alebo nechce odolať.

„Slnko bude na Leva počas tohto mesiaca jasne svietiť. Je to fantastický čas, aby predstaviteľ tohto znamenia vyhľadal svoje ohnivé znamenie, Strelca. Tento mesiac je ideálny na to, aby ste spolu niečo podnikli. Naplánujte si spontánny výlet, ponorte sa do kreatívneho projektu alebo si jednoducho užite noc plnú smiechu a zábavy,“ radí tamojší portál. Leva aj Strelca spája bezhraničná energia, využite ju spoločne a naplno.

Ktoré dvojice zažijú dokonalú súhru? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk