Zdroj: pixabay.com Kto zažije v lete skutočnú LÁSKU? Tieto 3 znamenia majú najväčšiu šancu! Leto je ako stvorené na spoznávanie nových ľudí. No pre tri znamenia zverokruhu to bude najvhodnejšie obdobie na novú lásku. 28. máj 2023 Magazín

28. máj 2023 Magazín Kto zažije v lete skutočnú LÁSKU? Tieto 3 znamenia majú najväčšiu šancu! Leto je ako stvorené na spoznávanie nových ľudí. No pre tri znamenia zverokruhu to bude najvhodnejšie obdobie na novú lásku.

Niekomu leto prinesie dovolenku či oddych, inému možno aj nového životného partnera. Tieto znamenia čaká leto plné lásky.

1) Panna

Prežili ste si počas roka „svoje“, no iné to bude počas tohto leta! Ako pripomína portál Kiskegyed, pripravte sa na mesiace, na ktoré len tak nezabudnete. Práve teraz máte jedinečnú situáciu stretnúť svoju polovičku. Doprajte si výlet, posedenie s priateľmi aj romantické pozvania. „Vrhnite sa do každej príležitosti, ktoré ponúka zoznámenie. Čoskoro stretnete niekoho, do koho sa môžete šialene zamilovať,“ opisuje portál.

2) Blíženci

Venuša dopraje aj Blížencom a poteší všetkých, ktorí hľadajú stabilný vzťah: „Hoci ste dosť nestále znamenie zverokruhu, Mars vás v otázke lásky aktívne podporuje, pretože živí vašu vášeň. V najbližších týždňoch jednoducho otvorte svoje srdce a do vášho života vstúpi nová láska.“

Ktoré znamenie má ešte vyhliadky na nový vzťah? Prečítate si na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk