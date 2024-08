KURIOZITA DŇA: Do zámoria prichádza OBOR! Má 16 rokov a už teraz je VYŠŠÍ ako Chára

Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára má na svojom konte v zámorí niekoľko zaujímavých rekordov. Jedným z nich je napríklad aj to, že so svojou výškou 206 centimetrov bol najvyšším hráčom, ktorý kedy hral v NHL.

Do zámoria sa sťahuje poriadny obor. Hokejista Alexander Karmanov má 16 rokov a už meria 213 centimetrov a váži 125 kilogramov.

Karmanov sa narodil v moldavskom Kišiňove, no hokejovo vyrastal v Rusku a má aj ruské štátne občianstvo. V uplynulej sezóne hral za tím Viťazu Podoľsk do 16 rokov.

Obrovský hokejista sa dohodol s Penn State University z NCAA. Jeho dres však bude môcť obliekať až od sezóny 2027/2028. Dovtedy bude hrať za Wilkes-Barre/Scranton Knights U16.

Hokejista sa stal okamžite hviezdou internetu. Už v najbližších sezónach bude pod drobnohľadom skautov. Ak by sa mu podarilo prebojovať do NHL, neprekonal by len Chárov výškový rekord. Stal by sa aj prvým hokejistom s moldavskými koreňmi, ktorý kedy hral v americkej profi lige.

Podľa portálu Sport7 to nie je len pozoruhodná výška, ktorá vzbudzuje v prípade Karmanova pozornosť. Hokejista sa prezentuje kvalitnou korčuliarskou technikou a má predpoklady, aby sa stal jedným z najlepších obrancov najbližších rokov.

„Pretože ľudia sa nemôžu nabažiť Alexandra Karmanova, niektoré zábery z jeho korčuľovania . Ešte som nevidel hokejistu s jeho výškou, ale myslím, že toto je slušné korčuľovanie na takú výšku,“ napísal Austin Kelly z Dobber Prospects na sociálnej sieti a pridal videá mladého vysokého hokejistu.

Because people cannot get enough of Alexander Karmanov, some skating clips via Instagram. Have not seen a 7'0 hockey player before but I'd guess this is decent skating for that height. pic.twitter.com/cJUZTNCLMa