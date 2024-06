18. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Dôchodca v zbere kúpil lacné knihy, boli to TAJNÉ vojenské dokumenty! Tomu sa povie prekvapenie. Starší muž si za pár drobných kúpil staré knihy. Ako sa ukázalo, ukrývali poriadne prekvapenie.

V Číne na verejnosť unikli tajné vojenské dokumenty. Ak by sa dostali do nesprávnych rúk, znamenalo by to obrovský problém.

Kúpil ich za pár drobných

Ako informoval server novinky.cz, dostal sa k ním čínsky dôchodca – milovník vojenskej histórie. Jedného dňa sa vybral na zberný dvor, kde sa prehrabával knihami určenými na recykláciu. Do oka mu udreli štyri zväzky. Zaplatil za ne 6 jüanov (77 centov) a spokojný odišiel domov.

Keď ich doma začal bližšie študovať, čakalo ho poriadne prekvapenie. Všetko radšej nahlásil armáde.

"Pán Čang došiel k záveru, že kúpil vojenské tajomstvá našej krajiny. Keby ich získal niekto s postrannými úmyslami, následky by boli nepredstaviteľné,“ cituje čínske zdroje agentúra AP. Tamojšie úrady však bližšie nešpecifikovali, akej utajovanej oblasti sa dokumenty týkali.

Mali ich zničiť, dokumenty zaniesli do zberu

Z vyšetrovania ministerstva štátnej bezpečnosti však vyplynulo, že vinu nesú dvaja armádni zamestnanci. Dostali za úlohu zoskartovať 200 zväzkov. Nespravili tak a papier zaniesli do zberu. Za 30 kilogramov tajných materiálov dostali 20 jüanov (2,57 eur).

Hneď po prijatí oznámenia do zberných surovín nabehli agenti štátnej bezpečnosti a zaistili zvyšok dokumentov.

„V súvislosti s tým, ako otvorene čínske orgány o incidente informovali, agentúra AP odhaduje, že ide o ďalší pokus čínskej štátnej bezpečnosti získať si priazeň a pozornosť verejnosti. Už nejaký čas tak robia prostredníctvom podobných dramatických príbehov, pričom niektoré z nich spracováva dokonca formou komiksu, čo je forma atraktívna najmä pre mladých ľudí,“ píšu novinky.cz.

