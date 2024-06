17. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Londýn zaplavilo tisíc NAHÝCH cyklistov! VIDEO Centrum Londýna zaplavili cyklisti. Na to by nebolo nič zvláštne, keby neboli úplne nahí.

V sobotu (8. júna) zaplavilo centrum Londýna rekordné množstvo nahých cyklistov. Zúčastnili sa totiž Svetovej jazdy nahých cyklistov World Naked Bike Ride.

V uliciach bolo viac ako 1 200 naháčov!

„Cieľom akcie, ktorá sa každoročne koná v rôznych mestách po celom svete, je poukázať na rozmach automobilovej dopravy a zraniteľnosť cyklistov,“ píšu novinky.cz.

Čo je cieľom?

Nahí cyklisti takýmto spôsobom protestovali proti globálnej závislosti na rope a podporili pozitívne vnímanie každého ľudského tela.

„Je to úplne úžasný pocit. Je to pocit slobody, oslobodenia. Je to niečo, čo by podľa mňa mal každý aspoň raz v živote zažiť. Môžem to viac než vrelo odporučiť, najmä v čase, keď je nahote prisudzovaných toľko negatívnych konotácií. Ide o pozitívny vzťah k nahote a myslím, že by sme ho mali propagovať, kde sa dá,“ vraví jeden z účastníkov.

Už 20 rokov

„Je to jediná príležitosť v roku byť nahý v blízkosti London Bridge, Tower Bridge a London Eye, a to so svojou ženou,“ dodal ďalší.

Prvýkrát sa celosvetová akcia uskutočnila v roku 2004 a tento rok tak išlo o jubilejný 20. ročník.

World naked bike ride London 2024

This looks so cute 😊🥰 our human body is perfect 😍 and encouraging freedom, women rights , It was sunny ☀️ yay pic.twitter.com/6JnuLvbpIR — idk (@ariz788) June 9, 2024

Zdroj: Dnes24.sk