29. január 2020 Rôzne KURIOZITA DŇA: Slovákov pohladili megavločky. Čo spôsobilo ich zvláštnu veľkosť?

Zvláštna intenzívna nádielka v podobe nezvyčajných vločiek dnes potešila ľudí v hlavnom meste.

Zdroj: Dnes24.sk

Pohľad z okna v Bratislave bol dnes ráno mimoriadne zaujímavý. Vzduchom poletovali vločky, ktoré svojou veľkosťou mohli konkurovať periu. Snehové chumáče merali približne 3 až 7 centimetrov. Z oblohy padali na zem doslova veľké kusy.

Megavločky poletovali takmer v celej Bratislave. „Veľké chumáče sa vyskytnú vtedy, keď je vzduch vlhký a sneh padá pri teplote okolo nuly. Vtedy sa vločky lepia na seba,“ povedal našej redakcii meteorológ Cyril Siman zo SHMÚ. „Ak by bol vzduch suchší, bolo by mínus 3 až 4 stupne, vločky by sa tak na seba nelepili a boli by menšie,“ vysvetlil meteorológ.

Snehovú nádielku si Bratislavčania ale dlho neužili. Zrážky ustali okolo 11. hodiny a už popoludní bolo po snehu. Ten pohľad na megakúsky stál za to!

Pozrite si fotografie nižšie a priloženú galériu.

Zdroj: P. Buday

Zdroj: I. Cappajz

Zdroj: M. Valentová

22 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk