23. júl 2024 Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Žraloky pri pobreží Brazílie mali pozitívne testy na KOKAÍN Žraloky v pobrežných vodách Brazílie majú v tele až 100-násobne viac kokaínu, ako v minulosti zistili testy u iných vodných živočíchov.

Uvádza to štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science of the Total Environment, informuje TASR.

Podľa vedeckej hypotézy môžu drogy vyhadzované pašerákmi do mora ovplyvňovať morské živočíchy.

Odhaduje sa, že vo vodách obmývajúcich Floridu, Južnú Ameriku a Latinskú Ameriku často končia tony drog.

Testovali 13 žralokov

Výskumníci z brazílskej Nadácie Oswalda Cruza z malých rybárskych lodí kúpili a otestovali 13 žralokov kanadských (Rhizoprionodon terraenovae). Tento druh celý život trávi v pobrežných vodách a je preto najpravdepodob­nejšie, že ho takéto znečistenie negatívne ovplyvní.

Všetky boli pozitívne!

Vzorky svaloviny a pečene žralokov sa testovali na na kokaín a benzoylekgonín, hlavný metabolit kokaínu kvapalinovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou.

Všetkých 13 živočíchov malo pozitívne testy na drogy, v niektorých prípadoch bola koncentrácia až 100-násobne vyššia ako v minulosti u iných vodných živočíchov, uvádzajú vedci.

Ide o vôbec prvú štúdiu, ktorá zistila prítomnosť kokaínu vo voľne žijúcich žralokoch, pričom vyššia prítomnosť kokaínu bola vo svaloch ako v pečeni.

Vedci upozorňujú na výrazne obmedzený rozsah štúdie a dodávajú, že vplyv kokaínu a benzoylekgonínu na vodné živočíchy nie je úplne známy.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR