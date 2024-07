2. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Lacnejšie zemiaky? ZABUDNITE! Zníženia cien obľúbenej potraviny sa tak skoro NEDOČKÁME Zdajú sa vám ceny zemiakov v obchodoch privysoké? Bohužiaľ, s ich zlacnením tak skoro počítať nemôžeme.

Ceny zemiakov môžu opäť vystreliť nahor. Poľnohospodári upozorňujú, že časy, kedy sme boli v ich pestovaní sebestační, sú dávno preč. Problémom je aj počasie a chýbajúce závlahové systémy. Píše o tom server noviny.sk.

To, že problémom je pravidelne počasie, potvrdil aj pestovateľ z východu Slovenska. „Ešte teraz sa sadia zemiaky, lebo keď máte zlé počasie a pôda nie je suchá, nemôžete to posadiť, to sa stáva aj nám. Jeden rok sa stalo, že sme ukončili výsadbu 5. júla,“ vraví.

Nedostatkové závlahové systémy

Ako sme spomenuli, chýbajú aj závlahové systémy. Pestovatelia ich potrebujú, no na Slovensku ich je nedostatok. V ich modernizácii chce pokračovať aj ministerstvo pôdohospodárstva.

„Na jeseň budeme robiť návrh prvých výziev, ktoré budeme vypisovať pre poľnohospodárov. Budeme sa sústrediť na hydromiliorácie,“ cituje portál slová ministra Richarda Takáča. podľa noviny.sk dostanú po novom vyššiu podporu (na hektár približne 320 eur).

Na lacnejšie zemiaky (zatiaľ) zabudnite

Bohužiaľ, podľa pestovateľov sa na lacnejšie zemiaky tak skoro tešiť nemáme. „Tá podpora nie je taká aby zemiaky zlacneli. Cena zemiakov sa nevytvára na Slovensku, ale v hlavných pestovateľských oblastiach v Európe,“ uviedol pestovateľ, podľa ktorého sa v posledných rokoch nedarí zemiakom ani vo zvyšku Európy. Keďže nie sú prebytky, na pultoch sú vyššie ceny.

„Ceny sú ovplyvnené viacerými faktormi. My sa snažíme robiť tak, aby sme ich nemuseli dovážať napríklad z Egypta,“ povedal predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu Jozef Šumichrast.

„Vzhľadom na klimatické zmeny a nepredvídateľný vývoj počasia sa pestovanie zemiakov stáva v plnej miere závislé od závlah. Aj preto sa pestovanie zemiakov presúva do oblastí južného Slovenska, kde sa závlahy využívajú,“ informoval nedávno rezort pôdohospodárstva.

"V sebestačnosti zemiakov sme niekde na úrovni 50%, pri zelenine okolo 35% – 40%, a pri ovocí dokonca iba na približne 30%. Máme oveľa väčší potenciál. Dokázali by sme vyprodukovať oveľa viac kvalitných slovenských potravín a štátna pomoc, ktorú dnes prezentoval pán minister, nám v tom veľmi pomôže,“ vysvetlil Jozef Šumichrast.

Foto: ilustračné

