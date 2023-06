8 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Legendárny Hamšík ohlásil KONIEC kariéry: Po tejto sezóne dá futbalu ZBOHOM! Povedal to, čo mnohí nechceli počuť! Končí s kariérou... Špičkový slovenský futbalista Marek Hamšík oznámil, že po tejto sezóne definitívne skončí s profesionálnou kariérou. 1. jún 2023 Barbara Dallosová Šport Futbal

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Futbalová legenda to vo veku 35 rokov balí a končí so športovou kariérou. Marek Hamšík svoje rozhodnutie oznámil na svojom oficiálnom webe. A pridal dojemné slová.

„Žil som si svoj sen… Začal som v klube Jupie ako štvorročný, po aktuálnej sezóne končím s mojou futbalovou kariérou,“ napísal v úvode.

„Bolo to úžasných devätnásť rokov profesionálnej kariéry. Slovan, Brescia, Neapol, Dalian, Göteborg a Trabzonspor. Viac ako sedemsto súťažných zápasov v kluboch, skoro stoštyridsať duelov za národný tím Slovenska. Veľa – veľa strelených gólov… Ako malý chlapec som sníval iba o tom a predstavoval si, že budem mať raz úspešnú futbalovú kariéru na najvyššej úrovni a do bodky som si to splnil,“ dodáva ikona slovenského futbalu.

Na záver pridal túto vetu: „Futbal bola moja láska, vášeň a robota ktorej som vždy odovzdal všetko.“

Zdroj: TASR/Michal Svítok

